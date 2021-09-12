Открывает подборку ТВ-приставка Transpeed. Приставка на базе операционной системы Android 10, есть слот для карты памяти, поддержка WiFi. Приставка довольно быстро и просто подключается к телевизору, в комплекте есть аэропульт, но он поставляется без батареек. Также, у вас есть возможность заказать мини-клавиатуру для еще более удобного использования приставки, хоть и голосовой поиск, конечно же, тоже есть. Доставка быстрая, цена очень приятная для такой приставки. А отзывов более 11000.



Цена сейчас US $24.02

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Далее в подборке простой и удобный монопод для смартфонов. Монопод подойдет для практически любого смартфона, а так же он может послужить вам селфи палкой. Есть Bluetooth. Также монопод можно использовать как небольшой настольный штатив, или как стабилизатор при съемке видео на смартфон. Можно приобрести монопод в черном или белом цвете, а также дополнительно заказать для него чехол.

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Цена US $10.83

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А это проводные игровые наушники от фирмы Havit. У наушников отличное звучание, есть микрофон, а также стильный дизайн. Заказать такие наушники можно не только с Китая, но и также с РФ и других стран. Доставка довольно быстрая, качество звука и корпуса довольно хорошие, особенно за такую цену. У товара более 1300 отзывов.

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Цена US $20.99

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Далее стилус для планшетов и смартфонов. Стилус очень удобная вещь, особенно если ваша работа или хобби связано с рисованием, например. Стилус подходит большому количеству гаджетов, удобный и стильный. Можно приобрести стилус в черном, белом и красном цветах. К стилусу сейчас в комплекте идет специальная перчатка и чехол. У товара более 3800 отзывов.

Цена скоро US $10.98

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А это удобная и популярная вещь, которая пригодится каждому. Органайзер для кабелей мягкий и прочный. С одной стороны органайзера есть клейкая часть, поэтому органайзер можно прикрепить практически на любую поверхность. Любые кабеля теперь можно будет аккуратно вложить в органайзер, и они не будут путаться и мешать. У продавца можно купить семь разных наборов органайзеров, маленьких и больших, или несколько сразу, что будет экономнее.

Цена от US $1.19

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Далее простая, но удобная флешка. У данной флешки есть два разъема USB, она маленькая и компактная. Объем памяти можно выбрать – от 8 ГБ до 256 ГБ. Флешка также доступна к заказу в шести разных цветах. Флешка приходит довольно быстро, работает хорошо, и соответствует всем характеристикам. Отзывов более 4800.

Цена от US $3.97

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А это держатель для планшета. Держатель можно зафиксировать на столе, полке или кровати. Благодаря нему теперь можно смотреть фильмы перед сном, готовить по видеорецептам на кухне, или учиться за столом. Держатель можно поворачивать и регулировать, и потом фиксировать в одном положении. В держателе можно разместить и планшеты и смартфоны с диагональю от 4 до 11 дюймов.

Цена US $12.99

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Далее настольный светильник с очень красивыми фильтрами. В наборе с ночником есть несколько фильтров, которые можно менять по настроению. Такой светильник можно ставить в спальне, использовать для фотосессий, или просто в качестве декора. Без фильтров светильник будет очень ярким. Головка светильника может поворачиваться на 360 градусов. У товара приятная цена и более 1000 отзывов.

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Цена US $9.36

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И замыкает сегодняшнюю подборку отражатель для фотосъемок. Отражатель довольно компактный и портативный. Его можно использовать дома, на улице или в фотостудии. У отражателя обе стороны можно применить – в зависимости от ваших потребностей. У продавца есть четыре двухсторонних разных отражателя на выбор. Размер отражателя 100х150 см. Стойка для отражателя в комплекте не идет, но вам пришлют чехол для переноски отражателя.

Цена US $26.69 - 41.76

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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.