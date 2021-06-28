Открывает подборку актуальная модель купальника для девушек. У продавца большой выбор цветов и три размера на выбор. Размерная сетка присутствует, а в отзывах можно прочесть на какие параметры подходят различные размеры. Ткань у купальников плотная, сшиты довольно хорошо. У товара очень низкая цена и более 1300 отзывов.

Цена US $11.95 - 12.46

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Актуальный любым летом надувной круг в форме пончика. У продавца есть два цвета пончиков на выбор, а так же есть варианты с ручками и без. На странице вы сможете выбрать круг, как для себя, так и для ребенка. При выборе круга есть информация о размере и допустимом весе, который сможет выдержать круг. У товара более 200 отзывов.

Цена от US $5.63

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Никакое путешествие (даже на море) не обойдется для девушки без фена. Данная модель фена очень легкая, быстро высушивает волосы любой длины. А благодаря компактному размеру фен очень удобно брать с собой. В комплекте есть дополнительные насадки. У товара более 1400 отзывов.

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Цена US $25.99 - 40.99

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А это очень большой зонт, который можно брать не только на море. Ручка зонта крепкая, а размер зонта в открытом состоянии составляет почти два метра. Зонт сможет защитить вас как от солнца, так и от дождя. Расцветку зонта можно выбрать.

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Цена от US $32.26

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Такой гидрокостюм отлично подойдет тем парням и мужчинам, которые много времени проводят в воде. Большой выбор размеров, точно вас порадует. Ткань эластичная и приятная к телу, костюм садится по фигуре. Цвет в наличии только черный. Отзывов немного, но более 90 % положительные.

Цена US $16.46

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А это еще один не менее актуальный товар для лета – настольный вентилятор. Вентилятор довольно тихий и портативный, как заявлено продавцом без дополнительной подзарядки вентилятор может проработать до 12 часов. Вентилятор можно брать с собой в машину или на работу, ставить на рабочий стол. У товара более 300 отзывов.

Цена US $33.52

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И замыкает подборку массажная подушка. С такой подушкой можно ездить в отпуск и дополнительно расслабляться. Благодаря такой подушке можно массажировать не только шею, но и другие части тела. Скорость массажа можно регулировать. Цена приятная, а отзывов более 1500.

Цена US $22.08 - 39.33

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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.