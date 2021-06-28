Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Apple предупредила, что электромагнитные и радиоволны некоторых гаджетов могут помешать работе кардиостимуляторов и другого медицинского оборудования.

реклама

С какими же из гаджетов стоит вести себя осторожно? Опасными для тех, у кого имеется кардиостимулятор могут стать наушники AirPods и их зарядные чехлы. Так же стоит быть аккуратными с часами Apple Watch и аксессуарами для них, с некоторыми моделями iPad, iPhone 12 и зарядкой MagSafe.

Все вышеперечисленные гаджеты рекомендуют использовать на расстоянии от 15ти до 30ти сантиметров от медоборудования и мед устройств. Гаджеты могут спровоцировать помехи в кардиостимуляторе из-за магнитов, находящихся в нем.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Одна из кардиологических ассоциаций в Америке сообщила, что при нахождении рядом iPhone 12 Pro Max у одиннадцати из четырнадцати кардиостимуляторов наблюдались довольно сильные помехи. Судя по исследованиям, во время спасения пациента гаджеты могут значительно помешать оказать помощь человеку.

Специалисты рекомендуют не носить телефоны и остальные потенциально опасные гаджеты в нагрудных карманах (особенно при наличии кардиостимулятора) и придерживаться дистанции между гаджетами и медицинскими устройствами.