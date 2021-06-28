Гаджеты от Apple могут нарушить работу кардиостимулятора
Компания Apple предупредила, что электромагнитные и радиоволны некоторых гаджетов могут помешать работе кардиостимуляторов и другого медицинского оборудования.
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С какими же из гаджетов стоит вести себя осторожно? Опасными для тех, у кого имеется кардиостимулятор могут стать наушники AirPods и их зарядные чехлы. Так же стоит быть аккуратными с часами Apple Watch и аксессуарами для них, с некоторыми моделями iPad, iPhone 12 и зарядкой MagSafe.
Все вышеперечисленные гаджеты рекомендуют использовать на расстоянии от 15ти до 30ти сантиметров от медоборудования и мед устройств. Гаджеты могут спровоцировать помехи в кардиостимуляторе из-за магнитов, находящихся в нем.
Одна из кардиологических ассоциаций в Америке сообщила, что при нахождении рядом iPhone 12 Pro Max у одиннадцати из четырнадцати кардиостимуляторов наблюдались довольно сильные помехи. Судя по исследованиям, во время спасения пациента гаджеты могут значительно помешать оказать помощь человеку.
Специалисты рекомендуют не носить телефоны и остальные потенциально опасные гаджеты в нагрудных карманах (особенно при наличии кардиостимулятора) и придерживаться дистанции между гаджетами и медицинскими устройствами.
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