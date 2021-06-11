Начнем сегодня с отличной и компактной экшн камеры. Выглядит камера стильно, она маленького размера и белого цвета. В комплекте с камерой есть все необходимое, чтобы сразу начать съемку. Крепления для различных поверхностей, и аккуратный чехол так же в комплекте. Все отлично упаковано. Внутренняя память камеры 32 ГБ. Благодаря отличной стабилизации можно снимать даже в самых экстремальных условиях.

Цена US $299.99

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Далее качественный микрофон. Микрофон с помощью USB можно подключить к ПК или ноутбуку. Лишних кнопок нет, и работать с микрофоном понятно и просто. С таким бюджетным микрофоном удобно записывать подкасты, вести блог, записывать видео, или играть. У товара более 200 отзывов.

Цена US $34.46

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А это наушники от фирмы TWS. Наушники имеют необычный дизайн и очень стильно смотрятся. Как заявлено, без дополнительной подзарядки наушники могут работать беспрерывно более 30 часов. Есть шумоподавление, а звучание музыки просто отличное. У товара более 1500 отзывов. Пять разных расцветок на выбор.

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Цена US $59.99 - 70.07

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Далее селфи-палка с дополнительным маленьким штативом. Селфи-палка просто и быстро раскладывается и складывается. В собранном виде маленькая и удобная, можно брать с собой. Пользоваться селфи-палкой тоже очень просто. Так же есть дополнительный фонарик и дистанционный пульт управления. Отличный товар за свои деньги. Отзывов более 5900.

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Цена от US $6.40

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А это простые цифровые весы. У весов есть специальный удобный крючок, чтобы взвешивать необходимые вам предметы. Максимальный вес, которые выдержат весы это 40 кг. Простой дисплей и понятные кнопки, маленький шнурок и компактный размер. Товар недорогой и имеет более 2000 отзывов.

Цена US $1.61 - 4.43

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Далее зарядное устройство для аккумуляторных батарей. У данного продавца вы сможете выбрать зарядные устройства на две, три и четыре батареи, а также для батарей типа АА или ААА. Цена хорошая, а отзывов более 2500.

Цена US $9.11 - 22.79

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А это портативный Power Bank от известной фирмы Baseus. Устройство имеет четыре разных порта для различных гаджетов. Имеет стильный дизайн, и крепкий корпус. У товара очень много положительных отзывов с дополнительными фото. Цена очень приятная.

Цена US $17.99 - 25.99

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И последний товар на сегодня – это набор сменных аккумуляторов для экшн камеры GoPro Hero 9. У продавца вы отдельно сможете приобрести кейс для аккумуляторов, который одновременно служит и зарядным устройством для них. Можно купить отдельно зарядное устройство, или вместе с аккумуляторами. Кабель так же идет в комплекте. У товара более 1000 отзывов. Аккумуляторы для других камер также можно найти у продавца.

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Цена US $13.59 - 41.59

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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.