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Илон Маск самостоятельно провел презентацию нового электромобиля под названием Tesla Model S Plaid. Машина на всего лишь одном полном заряде, как заявлено, сможет проехать более 600 км, а разгонятся электромобиль может до 100 км/ч всего за 2 секунды. Model S Plaid самый быстрый электромобиль в линейке компании.

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По внешнему виду новый седан не отличается от предыдущего электромобиля, практически весь апгрейд произошел в техническом плане. Новая модель обрела, как и все предыдущие, 3 электродвигателя и полный привод. Но теперь общая мощность составила 1020 л.с.

Цена супер быстрого электрокара известна - $131,100. Предзаказы на новую модель машины были. И на данный момент двадцать пять новеньких электромобилей уже радуют своих владельцев.

Илон Маск отметил, что создание супер быстрого автомобиля очень важное событие для будущего энергетики, и такие машины станут самым оптимальным вариантом для приобретения авто. Так же в Model S Plaid была установлена развлекательная довольно мощная система с игровой консолью.



На очереди еще несколько электрокаров, которые ждут своего выхода. Илон Маск обещает изменить мир грузоперевозок благодаря своим новым изобретениям. Так же в скором времени стоит ожидать обновленный электрогрузовик и спортивный электрокар.