Появляется все больше случаев взлома аккаунтов WhatsApp. Мошенники все чаще выдают себя за друзей и родственников пользователя. Пишут несколько ненавязчивых сообщений и потом просят передать код из SMS-сообщения.

Изначально, пользователь, которого собираются взломать получает SMS с кодом, который владелец даже не запрашивал. Но затем пользователь получает сообщение от друга или родственника. Но аккаунт отправителя уже взломан мошенниками. Такой «ненастоящий знакомый» просит у пользователя код для восстановления своего аккаунта, т.к. аккаунт «ненастоящего знакомого» по его словам был заблокирован.

И если пользователь верит во все это, и отдает код ненастоящему знакомому, то теряет свой аккаунт. Такая схема обмана довольно проста, но, как оказалось, эффективна.



Также, не стоит забывать, что мошенники в своих уловках часто используют современные мировые события. Например, всемирные распродажи, или пандемию, презентацию нового iPhone.



Так же пользователю может прийти приглашение на вечеринку, или концерт, и для подтверждения вашего присутствия вас просят ввести проверочный код, который пользователь получает на свой смартфон. Но это так же оказывается пароль от WhatsApp для входа в аккаунт пользователя, которого хотят взломать.



Фейковые конкурсы и розыгрыши тоже могут принести ущерб пользователям. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам, или пересылать сообщения со ссылкой другим для несуществующего выигрыша. К слову, приз всегда дорогой – новый iPhone, путешествие, или крупная сумма денег.



Подросткам же могут предлагать люксовую одежду и обувь с невероятными скидками. И одна из фишек мошенников – это ограничение во времени. Пользователь начнет спешить, и может не заметить каких-то нюансов и отправит деньги мошенникам, либо потеряет аккаунт.



И еще одна схема, которая распространена во всех мессенджерах и в соц сетях – это легкий способ подработки. Пользователям предлагают подработку в интернете в разных направлениях, а после этого просят оплатить страховой взнос, или дать ваши данные, в том числе и паспортные.

Любые подозрительные сообщения стоит игнорировать, и не поддаваться на схемы мошенников.