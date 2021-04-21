Интересные товары до 50 $ с Aliexpress: смарт браслет, многоразовый блокнот, наушники и другие
Xiaomi Mi Band 6
Открывает подборку стильный и новый смарт браслет Xiaomi Mi Band 6. Этот обновленный фитнес трекер имеет все возможные функции, которые свойственны для смарт браслетов. Удобный и яркий дисплей, долгое время работы без подзарядки, удобный новый зарядный кабель – все это присутствует. У данного продавца также можно заказать дополнительные яркие цветные ремешки. У товара хорошая цена и более 2000 заказов.
Цена US $41.99 - 49.99
Power Bank
реклама
Далее мощный и качественный Power Bank. У внешнего зарядного устройства есть пять различных разъемов и индикатор заряда устройства. Устройство выполнено качественно, доступно к заказу в белом и черном цветах. У товара более 140 отзывов и очень приятная цена.
Цена US $21.99 - 29.69
Компьютерная мышь
А это интересная и удобная компьютерная мышь. У продавца вы сможете приобрести так же дополнительно чехол для данной мыши. Мышь беспроводная, рабочее расстояние от ПК составляет 10 метров. Мышь доступна к покупке только в одном цвете.
Цена US $9.69 - 39.99
Многоразовый блокнот
А это очень интересный многоразовый блокнот. В наборе с блокнотом также идет специальная ручка с ластиком на конце, салфетка и цветные стикеры. Особенность данного блокнота в том, что листы внутри изготовлены из специального синтетического материала, благодаря которому вы сможете множество раз стирать написанное ранее. Для этого и есть в комплекте салфетка и специальная ручка. Отличный товар по хорошей цене.
реклама
Цена US $15.88
Фен-расческа
А этот товар понравится девушкам. Это фен-расческа, который поможет не только высушить волосы, но одновременно выпрямить их. Фен отлично подходит, чтоб волосы не пушились и не подвергались дополнительному тепловому воздействию, а так же для экономии времени, что немало важно. Дополнительно есть так же еще две насадки.
Цена US $17.45
Беспроводные наушники
Далее беспроводные наушники Lenovo. У наушников стильный и аккуратный дизайн. Кейс водонепроницаемый, а заряд наушники держат очень долго. У продавца вы можете приобрести дополнительный чехол для наушников. У товара множество положительных отзывов, а всего их на данный момент 1440.
Цена US $13.92
Массажер для тела
Замыкает подборку ручной массажер для тела. У массажера есть несколько насадок, которыми можно массажировать различные части тела. Массажер подойдет практически всем и практически для всего. Благодаря нему можно и расслабиться после тренировки, и поддерживать тело в тонусе, и снимать боль в спине или шее. Цена массажера низкая, но стоит учесть, что доставка платная.
Цена без доставки US $7.71
реклама
Еще больше товаров со скидками
Подписывайтесь также на YouTube канал моего друга, там уже много интересных обзоров на товары с Aliexpress.
Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила