Интересные товары до 30 $ с Aliexpress на распродаже: мышь, флешка, освещение и другие
Компьютерная мышь
Открывает подборку стильная эргономичная компьютерная мышь. Цена мыши довольно низкая, но качество довольно хорошее. Имеется приятная подсветка. Так же корпус мыши можно выбрать. Но, стоит отметить, что мышь проводная. С такой мышью будет не только удобно работать, но и играть. У товара более 100 отзывов.
Цена US $6.01 - 6.34
Настенная розетка
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А это стильная настенная розетка. Розетку можно приобрести как обычную, так и со специальной закрывающейся крышкой. Такая крышка поможет уберечь детей от заряда розетки, а так же может стать довольно стильным решением для вашего интерьера, чтобы скрыть саму розетку. Отзывы у товара хорошие, цена приятная.
Цена от US $8.95
Дозатор для мыла
Далее настенный дозатор для мыла. Дозатор очень красивый и подойдет почти под каждый декор вашей ванной комнаты. Дозатор довольно просто крепится. Мыло льется после нажатия на кнопку, дозатор не сенсорный. У товара более 800 отзывов.
Цена US $4.99 - 14.40
Табличка для дома
А это современные таблички для дома, которые можно сделать на заказ. Таблички хорошего качества с крепким покрытием. Форму и цвет таблички можно выбрать, и потом стоит всего лишь указать в сообщении продавцу номер вашего дома и улицу. У товара более 700 отзывов, среди них очень много положительных. К покупке доступны четыре размера.
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Цена US $11.31 - 16.96
Подсветка для камеры
А это качественная подсветка для фото или видеокамеры. Подсветка имеет небольшие размеры, но довольно ярко освещает помещение. Можно выбрать как стандартный белый свет, так и множество цветных. Очень просто крепится на камеру. Более 1000 продаж.
Цена US $13.98
2в1 селфи-палка и штатив
А это отличная находка как для блогера, так и для обычного пользователя смартфоном. Этот девайс компактный, аккуратно раскладывается, может разместить в себе практически любой смартфон. Легко снимать себя и пейзажи сзади, либо фиксировать смартфон для съемки и стабилизации. Но стоит учесть, что штатив довольно маленький.
Цена US $6.74
PowerBank
Далее довольно качественное и мощное зарядное устройство. У него есть пять различных разъемов, которые подойдут для большинства девайсов, что у вас могут оказаться. У зарядного устройства качественный корпус и есть небольшой дисплей, на котором видно уровень заряда.
Цена US $19.79 - 23.99
Подставка для смартфона с освещением
А это классная подставка с освещением. У подставки есть специальная прищепка, благодаря которой ее можно разместить на различных поверхностях. Есть несколько колец с освещением и регулируемый держатель для смартфона. С помощью подставки можно снимать хорошие фото и видео без дополнительного освещения.
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Цена от US $12.36
Софтбокс
Такой софтбокс подойдет не только для фотостудии, но и для съемок в домашних условиях. Стоит учесть, что софтбокс приходит без подставки, поэтому если у вас ее нет, то нужно заказывать отдельно. У товара более 170 отзывов.
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Цена US $23.49
Флешка
И замыкает подборку на сегодня флешка. Внешний маленький накопитель работает довольно быстро, объем памяти можно выбрать, от чего и будет зависеть цена. Флешка маленького размера и прочным корпусом, очень удобная. У товара еще мало отзывов, но приятная цена.
Цена US $13.67 - 61.40
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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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