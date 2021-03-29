Открывает подборку стильная эргономичная компьютерная мышь. Цена мыши довольно низкая, но качество довольно хорошее. Имеется приятная подсветка. Так же корпус мыши можно выбрать. Но, стоит отметить, что мышь проводная. С такой мышью будет не только удобно работать, но и играть. У товара более 100 отзывов.

Цена US $6.01 - 6.34

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А это стильная настенная розетка. Розетку можно приобрести как обычную, так и со специальной закрывающейся крышкой. Такая крышка поможет уберечь детей от заряда розетки, а так же может стать довольно стильным решением для вашего интерьера, чтобы скрыть саму розетку. Отзывы у товара хорошие, цена приятная.

Цена от US $8.95

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Далее настенный дозатор для мыла. Дозатор очень красивый и подойдет почти под каждый декор вашей ванной комнаты. Дозатор довольно просто крепится. Мыло льется после нажатия на кнопку, дозатор не сенсорный. У товара более 800 отзывов.

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Цена US $4.99 - 14.40

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А это современные таблички для дома, которые можно сделать на заказ. Таблички хорошего качества с крепким покрытием. Форму и цвет таблички можно выбрать, и потом стоит всего лишь указать в сообщении продавцу номер вашего дома и улицу. У товара более 700 отзывов, среди них очень много положительных. К покупке доступны четыре размера.

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Цена US $11.31 - 16.96

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А это качественная подсветка для фото или видеокамеры. Подсветка имеет небольшие размеры, но довольно ярко освещает помещение. Можно выбрать как стандартный белый свет, так и множество цветных. Очень просто крепится на камеру. Более 1000 продаж.

Цена US $13.98

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А это отличная находка как для блогера, так и для обычного пользователя смартфоном. Этот девайс компактный, аккуратно раскладывается, может разместить в себе практически любой смартфон. Легко снимать себя и пейзажи сзади, либо фиксировать смартфон для съемки и стабилизации. Но стоит учесть, что штатив довольно маленький.

Цена US $6.74

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Далее довольно качественное и мощное зарядное устройство. У него есть пять различных разъемов, которые подойдут для большинства девайсов, что у вас могут оказаться. У зарядного устройства качественный корпус и есть небольшой дисплей, на котором видно уровень заряда.

Цена US $19.79 - 23.99

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А это классная подставка с освещением. У подставки есть специальная прищепка, благодаря которой ее можно разместить на различных поверхностях. Есть несколько колец с освещением и регулируемый держатель для смартфона. С помощью подставки можно снимать хорошие фото и видео без дополнительного освещения.

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Цена от US $12.36

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Такой софтбокс подойдет не только для фотостудии, но и для съемок в домашних условиях. Стоит учесть, что софтбокс приходит без подставки, поэтому если у вас ее нет, то нужно заказывать отдельно. У товара более 170 отзывов.

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Цена US $23.49

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И замыкает подборку на сегодня флешка. Внешний маленький накопитель работает довольно быстро, объем памяти можно выбрать, от чего и будет зависеть цена. Флешка маленького размера и прочным корпусом, очень удобная. У товара еще мало отзывов, но приятная цена.

Цена US $13.67 - 61.40

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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.