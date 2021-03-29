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Третий сезон «Rocket League» стартует уже совсем скоро – 7ого апреля текущего года. Как начнется сезон – сразу же так же наступит старт соревновательного сезона. Так же, предусмотрены новые турнирные награды. Предсезонное обновление выйдет в тот же день.

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Кто знаком с машинами из «Rocket League» знает, что они придуманные, и не похожи на многие настоящие авто. Таким образом, в третьем сезоне мы сможем увидеть максимально приближенные к реальности авто из NASCAR и «Формулы-1». Новые скоростные машины будут присутствовать на протяжении всего третьего сезона с собственными бандлами. Еще известно, что у каждой организации на старте (возможно и в дальнейшем) теперь будет своя машина. Посмотреть на новые автомобили уже можно в актуальном трейлере.

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Инженеры «Psyonix» долго работали над еще одной совершенно новой машиной. Ведь будут внедрены довольно сильные и известные авто. Все подробности о дополнительных предметах для нового авто от разработчиков станут известны уже на следующей неделе. Назвали новый автомобиль, кстати, «Tyranno». Так же классическая арена будет усовершенствована – тематика станет гоночной, появится качественная трасса и новые звуковые эффекты, для соответствия тематики.