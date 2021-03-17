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Недавно стало известно, что Индия возможно стать первой из стран мира, в которой может быть запрещено владение, производство и продажа криптовалюты. Все манипуляции с криптовалютой будут наказаны штрафом, и, возможно даже тюремным заключением.



Законопроект еще не принят, но согласно ему, криптовалютой нельзя будет владеть, ею также нельзя будет торговать и майнить валюту. Если законопроект будет утвержден, то государство предоставит гражданам срок в шесть месяцев для ликвидации криптоактивов.

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Транзакции в Индии растут с каждым днем, сейчас никто не хочет упускать свое. Даже, несмотря на возможный запрет. По информации, полученной от директора одной местной индийской биржи, приток денежных средств вырос уже в тридцать раз, по сравнению с прошлым годом.



Государство пока не сообщает ничего конкретного – будет ли принят законопроект, будет ли предусмотрено серьезное наказание за наличие и торговлю цифровой валюты. Известно только, что законопроект на финальной стадии рассмотрения на данный момент.

По мнениям экспертов, при любых действиях государства, связанных с цифровой валютой, на активы это не повлияет.



Такая перемена криптовалютных законов может поспособствовать оттоку индийских IT-специалистов в другие страны.