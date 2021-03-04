В сети продается информация о 21 млн пользователях VPN-сервисов
Как стало известно по сообщениям экспертов, на некоторых форумах стало возможным купить данные о пользователях VPN-сервисов. Количество пользователей, чьи данные можно купить достигает 21 миллиона. В базе данных, которую можно приобрести, могут содержаться логины и пароли, электронная почта и даже информация о мобильном устройстве, на котором установлено приложение.
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В базе данных можно найти информацию об электронной почте, паролях и логинах. Так же можно узнать данные о мобильном устройстве, на котором установлено приложение. Одними из ресурсов, которые скомпрометированы утечками это: GeckoVPN, ChatVPN и SuperVPN. Такие данные бесплатных приложений можно купить в даркнете.
Про утечку узнали эксперты по кибербезопасности портала «CyberNews». Приложения, из которых произошла утечка, к слову, одни из самых популярных в Google Play. Эксперты предполагают, что данная проблема зависит напрямую от разработчиков приложений. Ведь такие приложения созданы для анонимности, смены IP и т.д.
К слову, это не первый случай масштабной утечки данных с приложений VPN. Летом прошлого года более 20 миллионов пользователей так же стали жертвами утечки. Минимум семь приложений подверглись утечке, и в свободном доступе оказались более 1 ТБ личных данных.
Любые такие данные могут использовать в своих корыстных целях киберпреступники. Будьте осторожны с выбором любых приложений в сети.
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