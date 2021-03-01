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В скором времени у iPhone может появиться новая функция под названием Internet Recovery. Благодаря данной функции владельцы новых iPhone смогут самостоятельно восстанавливать все утерянные данные без помощи кабеля Lightning. Новая функция станет еще одним шагом к новому iPhone 13, который планируют сделать беспортовым. Так же есть мнение, что новая серия смартфонов получит максимально возможную память – 1 ТБ.

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Восстановить утраченные данные удаленно будет очень просто – необходимо перевести смартфон в режим восстановления, устройство по интернету добавляется в iTunes/Finder, и останется только следовать подсказкам, появляющимся на экране. Пока еще эта функция полностью не доработана и ее до сих пор тестируют.

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По некоторому экспертному мнению появление новой функции – это один из индикаторов того, что будущие смартфоны Apple возможно совсем откажутся от каких-либо разъемов. Возможно, такие моменты как отсутствие зарядного блока в комплекте и беспроводная зарядка MagSafe, также являются небольшими шагами к появлению беспортового смартфона.

По некоторым слухам, новые iPhone 13 будут иметь очень большой объем памяти, на данный момент 1 ТБ памяти есть только на планшетах iPad Pro. Так же, возможно, что в новой линейке смартфонов могут вернуть функцию разблокировки с помощью Touch ID.

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В этом году мы можем и не дождаться революционную новинку, возможно Apple презентует нам iPhone 12s. Что конкретно готовит осенью для нас компания точно неизвестно. Apple не опровергает, но и не подтверждает большинство информации.