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Как стало известно из некоторых источников, корпорация из Калифорнии уже активно приступила к переговорам сразу с несколькими производителями лазерных датчиков. В компании рассматривают различные предложения партнеров, а это может означать, что выпуск автомобиля состоится в долгосрочной перспективе.

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Компания ведет переговоры сразу с несколькими поставщиками, чтоб в итоге выбрать наилучшие лидары нового поколения, которые и в ближайшем будущем будут считаться наилучшими. К слову, лидары и станут одним из важнейших отличий автомобиля Apple от других. Лидары – это лазерные датчики с особой технологией, с помощью которых можно получить и обработать информацию об удаленных объектах.

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Многие производители беспилотных автомобилей возлагают большие надежды на лидары. Датчики помогут автомобилю ориентироваться в пространстве и замечать любые препятствия на дороге (пешеходов, другие машины). Такие датчики, кстати, используются в проектах автомобилей Google Waymo и GM Cruise. А у автомобилей Tesla лидаров нет, и установлены другие технологии.

От журналистов «Bloomberg» еще стало известно, что в феврале компанию «Apple» покинул топ-менеджер Бенджамин Лайон. Он участвовал в разработке аппаратного обеспечения для беспилотных авто. Данное событие может сильно повлиять на работу над электрокаром. В «Apple» отказались комментировать слухи о том, что компания занимается разработкой беспилотного автомобиля. О том, что «Apple» готовится представить электромобиль, стало известно совсем недавно – в конце 2020го года.