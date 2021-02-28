Важнейшим отличием электрокара Apple от конкурентных моделей будет наличие лидаров нового поколения
Как стало известно из некоторых источников, корпорация из Калифорнии уже активно приступила к переговорам сразу с несколькими производителями лазерных датчиков. В компании рассматривают различные предложения партнеров, а это может означать, что выпуск автомобиля состоится в долгосрочной перспективе.
реклама
Компания ведет переговоры сразу с несколькими поставщиками, чтоб в итоге выбрать наилучшие лидары нового поколения, которые и в ближайшем будущем будут считаться наилучшими. К слову, лидары и станут одним из важнейших отличий автомобиля Apple от других. Лидары – это лазерные датчики с особой технологией, с помощью которых можно получить и обработать информацию об удаленных объектах.
Многие производители беспилотных автомобилей возлагают большие надежды на лидары. Датчики помогут автомобилю ориентироваться в пространстве и замечать любые препятствия на дороге (пешеходов, другие машины). Такие датчики, кстати, используются в проектах автомобилей Google Waymo и GM Cruise. А у автомобилей Tesla лидаров нет, и установлены другие технологии.
От журналистов «Bloomberg» еще стало известно, что в феврале компанию «Apple» покинул топ-менеджер Бенджамин Лайон. Он участвовал в разработке аппаратного обеспечения для беспилотных авто. Данное событие может сильно повлиять на работу над электрокаром. В «Apple» отказались комментировать слухи о том, что компания занимается разработкой беспилотного автомобиля. О том, что «Apple» готовится представить электромобиль, стало известно совсем недавно – в конце 2020го года.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила