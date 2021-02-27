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Интересные товары с Aliexpress до 400 рублей: ирригатор, часы, гарнитура и другие

Приветствую вас, мои читатели. Сегодня я нашла для вас несколько интересных, и, конечно же, полезных товаров с сайта Aliexpress. Давайте узнаем о них подробнее.
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Мужские часы 

Открывают подборку мужские часы с подсветкой. Часы имеют интересный и современный дизайн, удобно сидят на руке. Еще один плюс – часы водонепроницаемые. Так же есть календарь. Доставка быстрая, цена приятная, отзывов более 800.

Цена US $4.40

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Беспроводная мышь

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А это стильная компьютерная мышь по низкой цене. Мышь беспроводная, без подсветки и лишних кнопок. Простая, удобная, классическая. Подойдешь мышь, как для работы, так и для игр. Практически бесшумная и удобная. Отзывов более 1200.

Цена US $4.42

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Портативный ирригатор

Портативный ирригатор – отличная находка для путешествий. Ирригатор пригодится для дополнительного полоскания всей полости рта. Подойдет даже тем, у кого брекеты. Ирригатор маленький и поместится в любую сумку, и не будет занимать много места. Отзывов немного, но большое количество положительных.

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Цена US $4.47

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Зарядное устройство в авто

Это тоже довольно популярный товар на сайте Aliexpress. Зарядное устройство в автомобиле подключается к прикуривателю, и благодаря ему вы сможете заряжать любые необходимые вам гаджеты. У продавца можно приобрести устройство с четырьмя, тремя и двумя разъемами. Но цена между ними мало отличается. Отзывов у товара более 7000.

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Цена US $2.09 - 2.95

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Кубик Рубика

Кто не знаком с такой игрушкой. Кубик Рубика нравился всегда как взрослым, так и детям. Игрушка изготовлена качественно и смотрится современно. Никаких новых граней – все сделано по классике. Быстрая доставка, низкая цена и более 900 отзывов. 

Цена US $3.74

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Брелок

А это милый брелок с гейпадом. Брелок можно приобрести себе, или на подарок. Джойстик небольшого размера, а наощупь мягкий. У продавца можно выбрать красный или черный цвет джойстика. Цена очень низкая, можно заказать сразу несколько и подарить друзьям, с которыми часто играете в игры. Отзывов почти 2000.

Цена US $1.37

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Держатель для кабелей

А этот держатель очень выручит вас, если у вас подключено множество устройств и кабели постоянно путаются. Держатель имеет липкую сторону, которую можно прикрепить к столу, стене, или полу. Держатель изготовлен из силикона и очень мягкий. Есть специальные отверстия, куда можно распределить необходимые кабели. 

Цена US $2.78

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Беспроводная гарнитура TWS

Далее беспроводные наушники от TWS. Наушники и кейс на первый взгляд выглядят совсем игрушечными. Но они хорошо звучат, подходят практически для любого смартфона и имеют весенние и современные цвета. Заряжаются наушники очень быстро – около часа, есть микрофон. Цена очень приятная, а отзывов более 900.

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Цена US $4.39

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Дозатор для ликера

И замыкает подборку интересный дозатор для ликера или других напитков. Теперь вы сможете наливать любую жидкость в несколько рюмок одновременно. Такой товар точно подойдет для баров или для большой компании. Одновременно наливать можно в шесть рюмок. Кстати, рюмки отдельно так же есть у продавца в наличии. 

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Цена US $4.25

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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

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