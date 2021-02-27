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Холдинг «Alphabet» все-таки решил отказаться от своего проекта по доставке интернета в различные места нашей планеты с помощью воздушных шаров.

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Проект имел название «Loon» и впервые увидел мир в далеком 2013м году. О закрытии проекта первые сообщили «New York Times».

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Сама суть проекта состояла в том, что в стратосферу выпускали довольно большие шары наполненные гелием. Шары достигали 15 метров в ширину. Они, в свою очередь, становились так называемыми летающими станциями мобильной связи. Шары предоставляли мобильный интернет в отдаленных уголках планеты, где нет стабильного интернета, либо же там, где произошла какие-либо катаклизмы, и связь на некоторое время утрачена.

Шары могли летать в воздухе более трех месяцев, находились они не на большой, но достаточной высоте – около 20 километров.

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Причиной закрытия неплохого и перспективного, казалось бы, проекта стала его нерентабельность. Снизить расходы для стабильного продолжения бизнеса основатели «Loon» так и не смогли. Для всех сотрудников, работающих в этом проекте руководство «Alphabet» пообещала найти новые места.

«Loon» за время своего существования была успешно испытана в экстремальных условиях. Например, в 2017 году после урагана в Пуэрто-Рико шары очень помогли населению. Также, проект был опробован в Кении, в сотрудничестве с местной телекомпанией и 4G появилась даже в самых отдаленных регионах страны.