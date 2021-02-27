Открывают подборку оригинальные наушники от Lenovo. Наушники удобные, маленькие и стильные. Приходят в полной комплектации. Звук замечательный, есть микрофон и шумоподавление. У продавца так же можно выбрать наушники с дополнительным чехлом. Сейчас на данные наушники очень приятная цена. А отзывов более 1900.

Цена от US $13.92

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А это милейший маленький светильник. При включении внутри светильника будет подсвечиваться небольшая солнечная система. Светильник подойдет для любой комнаты в вашем доме. Но стоит учесть, что светильник очень маленький. У продавца можно выбрать и другие светильники. Отзывов более 300.

Цена US $9.17 - 22.62

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Далее очень актуальный товар – бесконтактный дозатор для мыла. В первую очередь, дозатор экономит ваше мыло, превращая его каплю в большое количество мыльной пены. А еще, вам не нужно трогать дозатор лишний раз, просто поднесите ладонь к нему – и вы получите мыльную пену. Отличная находка во времена пандемии. Подойдет как для дома, так и для общественных мест. Отзывов более 3000.

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Цена сейчас US $20.95

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А это разный инвентарь для тренировок. Есть колесо для занятий на пресс, и есть специальные стойки для других упражнений – например, отжиманий. Товары качественные и крепкие. Отлично подойдут для домашних тренировок. Можно заказать как по отдельности, так и полным комплектом.

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Цена от US $10.55

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Данный набор подойдет для тех, кто любит плавание и походы в бассейн. Набор состоит из специальной шапочки, прорезиненных очков и затычек в нос и уши. Цена приятная, отзывов более 100. Также, у продавца есть разные цвета наборов. Либо можно приобрести необходимые предметы по отдельности.

Цена US $3.58 - 6.62

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Далее отличные и качественные кухонные ножи. Можно приобрести либо один определенный нож, либо различными наборами. Ножи поставляются хорошо упакованными и уже наточенными, удобно сидят в руке. Цена хорошая, а отзывов более 7500.

Цена US $14.69 - 167.30

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А замыкает подборку необычный кран. У продавца есть черный и белый краны в наличии. Но вы просто посмотрите на его необычную форму! Такой кран работает как обычно, при правильной установке напор будет хорошим. Кран может стать современным и новым решением для вашей кухни или ванной комнаты. Отзывов у товара уже более 100.

Цена US $99.67 - 105.67

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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.