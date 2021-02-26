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Всем известная социальная сеть «Twitter» планирует ввести новую функцию монетизации под названием «Super Follow». Данная функция представляет собой платную подписку на различных блогеров и спикеров взамен на эксклюзивный контент. Так же, пользователи оплатившие подписку смогут иметь свой особый значок, обозначающий подписку. Кроме него, пользователи будут иметь отдельный доступ к сообществам блогера, и возможность отвечать на скрытые от всех твиты.

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Новая функция в месяц будет обходиться примерно в пять долларов (около 400 рублей). О своих планах от «Twitter» стало известно на этой неделе. Но, так как окончательное решение не принято, кому и когда будет доступна новая функция – неизвестно.

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Пресс-секретарь «Twitter» пояснил, что «Super Follows» сможет помочь блогерам и другим создателям интересного контента развиваться и принимать прямую поддержку своих читателей и фолловеров.

Но экспертное мнение отличается – хоть и американцы привыкли платить за интересный контент, такой способ может не понравится пользователям. Люди привыкли, что информация на данном ресурсе всегда была бесплатной, поддержат ли такое решение пользователи – непонятно.

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Возможно на такое нововведение повлияла конкуренция со стороны новой соц сети «Clubhouse» и всем известным «Facebook», и для «Twitter» необходимы новые источники монетизации. Но, тем не менее, для блогера это, возможно, станет еще одним дополнительным способом заработка.