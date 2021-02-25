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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: перчатки, док станция и другие

Приветствую вас, мои читатели. Сегодня я нашла для вас несколько интересных, и, конечно же, полезных товаров с сайта Aliexpress. Давайте узнаем о них подробнее.
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Женский велосипедный костюм

Открывает подборку отличный комплект для езды на велосипеде. У продавца можно выбрать различные женские костюмы, цвет и фасон не везде одинаковый. А так же есть большой выбор размеров, удобно подбирать на свои параметры. Костюмы качественные, тянутся и дышат.

Цена US $27.80

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Ночник

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А это небольшой симпатичный ночник. Данный светильник светодиодный и у него есть датчик движения. Такие ночники удобно устанавливать в коридорах, или на выходе из комнаты, чтоб не включать основной свет. Так же он может работать на постоянной основе. У товара более 600 отзывов.

Цена US $14.99

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Прозрачная бутылка

А это милая и удобная прозрачная бутылка. Ее можно брать с собой на прогулку или тренировку. Есть дополнительный ремешок. Также, у продавца есть и цветные бутылки такой формы. Размер бутылки 17.8х10.8 см, а изготовлена она из довольно прочного пластика.

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Цена US $16.37 - 20.24

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Бутылка в форме быка

А эта бутылка очень символична – она изготовлена в форме быка. Обычно такую бутылку покупают себе или дарят, наливая алкоголь. Такой бык с виски отлично украсит любую комнату. Помещается в быка литр любой жидкости. Бутылка изготовлена из прочного стекла. Отзывов немного – но большинство положительные.

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Цена US $42.15

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Велосипедные перчатки

Весна уже почти наступила, и можно смело снова ездить на велосипедах. Данные перчатки плотные и крепкие, без пальцев. Хорошо прошиты, есть вставки, чтоб кожа дышала. У продавца на выбор есть пять разных размеров и несколько цветов. Отзывов более 600. 

Цена US $10.35

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Мужские боксеры

А это набор смешных боксеров для мужчины. Наборы есть самые разнообразные, и размер, конечно же, так же можно выбрать. Самый маленький размер подойдет даже подросткам. Боксеры красиво упакованы и сложены, можно сразу на подарок. У товара более 1500 отзывов.

Цена US $8.28 - 10.97

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Набор для массажа лица

А этот набор станет отличным подарком для женщин, тем более скоро 8е марта. Это один из самых известных на данный момент наборов для массажа лица натуральными камнями. Составляющие можно приобрести отдельно, но эффектнее и эффективнее будет всем набором. Тем более набор уже сразу красиво упакован, можно забрать с почты и сразу дарить. Или просто порадовать себя. 

Цена US $6.94 - 17.82

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Маникюрный набор

А это маникюрный набор. Так же может послужить хорошим подарком для 8ого марта. Все инструменты изготовлены из нержавеющей стали, и упакованы в качественный чехол. К слову, и мужчинам может понравиться такой набор, кто привык ухаживать за руками. Наборы есть разные, отличаются цветом чехла и количеством составляющих. Цена приятная, отзывов более 900.

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Цена US $4.02 - 13.72 / набор

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Док станция

А это недорогая док станция. Благодаря такому зарядному устройству вы одновременно сможете зарядить смартфон, смарт часы, наушники, или по необходимости другие гаджеты. Станция очень компактная и не занимает много места. У продавца можно выбрать белый или черный цвет станции. Отзывов более 4600 и приятная цена. 

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Цена от US $16.87

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Магнитный кабель

Замыкает подборку всем известный магнитный кабель. У данного продавца вы можете выбрать магнитную часть специально для своего смартфона или гаджета, либо дополнительные магниты для своего кабеля. Цвет кабеля тоже можно выбрать. Цена очень низкая, отзывов более 10 000.

Цена US $0.63 - 1.83

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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

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