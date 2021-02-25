Toyota начала строить умный город с роботами и искусственным интеллектом у подножия Фудзиямы
Новый город «Woven City» планируют сделать технологическим раем для будущих его обитателей. В городе будут испытывать разного плана новые технологии, проверять работу искусственного интеллекта. Город будет очень технологичным – говорят как основатели, так и СМИ Японии. По словам компании, в новом городе в реальном времени так же будут тестироваться различные роботы, умные дома, беспилотный транспорт.
реклама
Как известно, «город будущего» будут строить на территории бывшего завода компании «Toyota». Площадь территории составляет около 70 Га и находится у подножия известнейшей горы Фудзияма. Первых жителей изначально будет немного: 350-360 человек. Работники компании так же одними из первых переберутся в «Woven City». Основатели проекта надеются и планируют, что в будущем в городе будут жить не менее двух тысяч человек.
Дома в «Woven City» будут строить из дерева, получать энергию город будет от большого количества солнечных батарей и топливных элементов, которые производят ее (энергию) с помощью реакций водорода и кислорода. Так же, основатели хотят, чтобы искусственный интеллект проводил проверку здоровья жителей.
Церемония открытия строительства уже состоялась. Работы начнутся непосредственно в марте. Но когда же город будет готов принять новых жителей – «Toyota» не уточнила.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила