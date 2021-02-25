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Новый город «Woven City» планируют сделать технологическим раем для будущих его обитателей. В городе будут испытывать разного плана новые технологии, проверять работу искусственного интеллекта. Город будет очень технологичным – говорят как основатели, так и СМИ Японии. По словам компании, в новом городе в реальном времени так же будут тестироваться различные роботы, умные дома, беспилотный транспорт.



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Как известно, «город будущего» будут строить на территории бывшего завода компании «Toyota». Площадь территории составляет около 70 Га и находится у подножия известнейшей горы Фудзияма. Первых жителей изначально будет немного: 350-360 человек. Работники компании так же одними из первых переберутся в «Woven City». Основатели проекта надеются и планируют, что в будущем в городе будут жить не менее двух тысяч человек.

Дома в «Woven City» будут строить из дерева, получать энергию город будет от большого количества солнечных батарей и топливных элементов, которые производят ее (энергию) с помощью реакций водорода и кислорода. Так же, основатели хотят, чтобы искусственный интеллект проводил проверку здоровья жителей.

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Церемония открытия строительства уже состоялась. Работы начнутся непосредственно в марте. Но когда же город будет готов принять новых жителей – «Toyota» не уточнила.