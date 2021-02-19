Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Казалось, что уже никакая новая социальная сеть не обретет большую популярность, но Clubhouse, которой даже нет года (запустили соцсеть в апреле 2020г) смогла удивить всех. Всего лишь за 15 дней к социальной сети присоединилось более 4,5 миллиона новых пользователей.

Clubhouse – это новая соцсеть, форматом которой является голосовое общение. Для пользователей есть различные клубы и виртуальные комнаты, где можно пообщаться на разные темы. После резкого скачка регистрации в новой соцсети, различные разработчики стали так же выпускать разного формата аудиоприложения.

реклама

По мнению аналитиков, причиной резкой популярности социальной сети могла стать регистрация знаменитостей. Илон Маск и Марк Цукерберг так же зарегистрировались. Хоть и доступ к соцсети можно получить только по приглашениям, общее количество пользователей превысило восемь миллионов зарегистрировавшихся. Есть еще один нюанс – соцсеть доступна только пользователям iPhone.



За февраль, только в США, скачали и зарегистрировались более 2,5 миллиона человек. С каждым днем Clubhouse набирает популярность и в других странах. Новые пользователи регистрируются в Великобритании, Бразилии, Японии, Германии.



Интересный факт: в феврале, после регистрации в Clubhouse Илон Маск лично пригласил для беседы в соцсеть президента РФ Владимира Путин.