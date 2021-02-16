Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: сенсорный кран, PowerBank и другие
Power Bank
Открывает подборку стильный и мощный PowerBank. У зарядного устройства есть три разъема для различных кабелей и световой индикатор показывающий заряд самого устройства. Устройство среднего размера и не очень тяжелое. Цена довольно низкая, а отзывов более 8500.
Цена US $9.99 - 13.62
Наушники Tronsmart
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Далее компактные беспроводные наушники от компании Tronsmart. Данная компания довольно популярна на просторах Aliexpress. Огромное количество качественных товаров по приятной цене. Данные наушники не исключение. Хорошее качество сборки, чистое звучание, долгое время работы – все факты говорят сами за себя. Ну и, кстати, у товара более 10 000 отзывов.
Цена US $26.99 - 28.35
Сенсорный кран
А это удобный и многофункциональный кран. Он выполняет все стандартные функции, его можно развернуть, но и также вы сразу же можете включить функцию экономии воды. Так же можно выключить поток воды слегка прикоснувшись к крану даже тыльной стороной руки. Еще некоторые функции можно посмотреть на странице у продавца. Товар имеет более 600 отзывов и приятную цену, учитывая весь набор функций.
Цена US $43.98 - 71.92
Стереонаушники
Далее беспроводные стереонаушники по очень низкой цене. Дизайн и звучание наушников, несомненно, на высшем уровне. Наушники понравятся как меломанам, так и геймерам. Наушники можно подключать с помощью Bluetooth, или с помощью кабеля. Отзывов у товара немного, но большинство из них положительные.
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Цена US $11.99
Графический планшет
С помощью такого графического планшета вы сможете делать красивые рисунки как на ПК, ноутбуке, так и на вашем смартфоне. Планшет поставляется с полным комплектом всех необходимых дополнений. Есть даже чехол и специальная перчатка. У товара более 1000 отзывов.
Цена US $51.99
Bluetooth гарнитура
Данная гарнитура подойдет для занятых людей, и кто много говорит по телефону. Вам не придется лишний раз искать телефон в сумке или кармане, чтобы ответить на звонок. Гарнитура очень легко зацепляется за ухо, а ответить на звонок можно одним легким нажатием. Держит заряд гарнитура очень долго. Цена средняя, а отзыв более 8700.
Цена US $10.99 - 13.99
Настольная розетка
Замыкает подборку настольная розетка. Ее очень просто установить в столе, полке, или рядом, чтобы избежать путаницы лишних проводов. Розетки на выбор есть разные, даже с гнездами для кабелей. Цвета так же можно выбрать. У товара более 200 отзывов.
Цена US $29.99 - 31.99
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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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