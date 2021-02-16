Компания SpaceX запустила ракету с рекордным количеством интернет спутников Starlink
В социальной сети Twitter компания «Spase X» сообщила, что ракета Falcon 9 доставит на орбиту рекордное количество спутников. Это будет шестьдесят микро спутников «Starlink».
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Хочется напомнить, что с помощью спутников «Starlink» сможет появиться доступ в интернет даже в самых отдаленных уголках всего земного шара. На орбите, к слову, уже есть большое количество аппаратов, достигающих 500 килограмм.
Многие известные компании с мировыми именами так же мечтают покрыть всю Землю интернетом с помощью спутников. Но, пока что, все-таки большего успеха добилась компания Илона Маска «Space X» с проектом «Starlink».
В первой фазе компания планирует отправить на орбиту не менее двенадцати тысяч таких спутников. В дальнейшем их количество будет увеличиться до 42х тысяч. Компания настроена серьезно – мини спутники должны будут покрыть интернетом буквально всю территорию нашей планеты.
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Компания оценила расходы на такой проект – сумма составила десять миллиардов долларов. Начать предоставлять услуги компания планировала в 2020м году с США, а в текущем году уже и по всему миру.
Начало проекта было положено еще в 2014 году – уже тогда Илон Маск хотел сделать интернет доступным для всего мира. Пока неизвестно, сколько же придется платить за услуги такого интернета, но примерная стоимость экспертами названа – это около ста долларов в месяц.
Новая отправка интернет спутников стала уже 19ой с мая 2019 года.
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