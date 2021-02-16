Открывают подборку стильные и мощные наушники. У наушников есть красивая подсветка, встроенное FM радио и возможность воспроизводить музыку с tf карт. Аккумулятор довольно хороший и долго держит заряд, наушники беспроводные. У товара более 600 отзывов и приятная цена.

Цена US $12.67 - 14.13

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А данный набор понравится всем. Его можно дарить или прикупить для себя. Набор поставляется в хорошей коробке, внутри есть штопор, удобная леечка для вина, чтобы оно не разливалось и имитация пробки, чтоб вино не выдыхалось. Набор симпатичный и недорогой.



Цена US $7.16 / набор

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А такой графин понравится фанатам «Звездных войн». Графин изготовлен из прочного стекла и имеет форму головы штурмовика из легендарных фильмов. Стакан со штурмовиком на данной странице так же можно заказать. Отзывов и покупок практически нет у данного товара, но это только потому, что это новинка на сайте.

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Цена US $17.61

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Далее компактный внешний жесткий диск. На диске есть небольшой световой индикатор, оповещающий о работе диска. Объем памяти жесткого диска от 250 ГБ до 2 ТБ, от чего, соответственно, зависит и цена диска. Жесткий диск поставляется в коробке, дополнительном плотном чехле и с кабелем для ПК и ноутбуков. Цены разные, а отзывов более 3000.

Цена US $36.54 - 176.38

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А эта милая кружка может послужить отличным подарком для девушки или ребенка. Чашка керамическая, есть в черном и белом цвете. Для полного комплекта можно заказать ложечки таких же цветов с котами на кончиках. У товара 100 процентов положительных отзывов.

Цена от US $10.19

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А эта мышь понравится любому геймеру. Ненавязчивая, но довольно яркая подсветка, мягкие нажатия, семь программируемых кнопок. Да и дизайн мыши смотрится отлично. Мышь прослужит долго и понравится даже самым прихотливым. У товара довольно высокая цена, более 800 отзывов.

Цена US $21.56

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Замыкает подборку беспроводное зарядное устройство. Такое устройство подходит не для всех смартфонов, поэтому этот нюанс перед покупкой стоит уточнить у продавца. Смартфоны можно заряжать даже при наличии неплотного чехла. Устройство маленькое и компактное, удобно брать с собой. Можно заказать устройство с кабелем и без. Отзывов у товара более 8000.

Цена US $6.45 - 9.22

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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.