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Студией «4A Games» наконец-то была представлена улучшенная версия шутера «Metro Exodus» украинского производства. Новые графические возможности будут удивлять пользователей. Прошло уже два года с момента выхода первой версии игры. Поэтому выход обновленной игры символично совпадает.

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Разработчики на своем сайте успели сообщить, что в начале «Metro Exodus PC Enhanced Edition» выйдет на ПК. Также стало известно, что владельцы предыдущей версии игры на других платформах смогут получить обновленную версию совершенно бесплатно.

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В новой версии авторами были добавлены текстуры в разрешении 4K, DLSS 2.0 и многое другое. Еще в игре были устранены багги и некоторые ошибки, улучшена оптимизация.

Обновление игры выйдет не только для пользователей ПК или платформы Steam, но и так же для новейших консолей – разработчики об этом позаботились. Версии, которые разработаны для консолей, получат одинаковые обновления с версиями для ПК, кроме DLSS 2.0. Но, для PS5 дополнительной станет функция поддержки геймпада DualSense.

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Ну а для тех, кто не знает, «Metro Exodus» - это шутер, который создан украинской студией «4A Games». Игра происходит от первого лица, сделана по романам Дмитрия Глуховского. Игра показывает нам недалекое будущее, события разворачиваются в разрушенной России после ядерной войны. Группа выживших и главный герой в поисках благополучного нового места для жизни, и, конечно же, на их пути будет множество препятствий.

Когда именно обновленная игра будет доступна для новейших консолей – разработчики еще не сообщили.