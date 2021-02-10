Открывает подборку беспроводной игровой джойстик. Джойстик удобно сидит в руке, имеет довольно стильный дизайн. Геймпад поставляется в полной комплектации, также есть держатель для смартфона. Имеется ненавязчивая приятная подсветка. У товара более 2800 отзывов.

Цена US $35.15

Перейти в магазин

реклама

Данный макрообъектив подойдет для некоторых моделей Iphone. Для других смартфонов такого плана объективы так же есть у продавца. Объектив очень просто крепится на телефон и делает ваши снимки более качественнее. Можно снимать даже самые маленькие объекты – качество и фокус будут отличными. У товара более 200 отзывов.

Цена US $22.40 - 37.35

Перейти в магазин

Далее удобный и довольно простой коврик для мыши. Коврик довольно мягкий, но мышь на нем не дергается и не скользит. У данного продавца можно выбрать различные размеры коврика. Самый большой – 40х90 см, на него поместится не только мышь, но и клавиатура при необходимости. Отзывов у коврика более 600.

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Цена US $2.69 - 15.86

Перейти в магазин

А это удобный и компактный флеш накопитель. Во флешке есть два разъема, по которым можно подключиться – стандартный USB и микро USB. Объем флешек есть разный, от этого зависит и цена соответственно. У товара более 6600 отзывов и приятная цена.

реклама

Цена US $2.62 - 16.99

Перейти в магазин

Далее удобная и портативная подставка для ноутбука. Подставка изготовлена из алюминия, очень просто складывается и раскладывается. В собранном виде помещается даже в сумку. Подставка регулируется, но стоит учесть, что она небольшого размера. У товара более 150 отзывов.

Цена US $7.19 - 15.51

Перейти в магазин

А это прочное стекло для последних моделей Iphone. Ели вас волнуют какие-либо детали по поводу размера и установки стекла, можно непосредственно обратиться к продавцу напрямую. У данного товара множество отзывов – более 6000. Цена очень низкая и большое количество положительных отзывов.

Цена US $1.65 - 2.16

Перейти в магазин

И замыкает подборку недорогой водонепроницаемый чехол для смартфона. С данным чехлом можно ходить в душ, на море (от песка такой чехол также защитит), пользоваться смартфоном под дождем. Чехол мягкий и есть небольшой шнурок. Цена очень низкая, а отзывов более 9800.

Цена US $1.49 - 1.99

Перейти в магазин

Еще больше товаров со скидками тут

реклама





Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.