Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: джойстик, макрообъектив и другие
Беспроводной джойстик
Открывает подборку беспроводной игровой джойстик. Джойстик удобно сидит в руке, имеет довольно стильный дизайн. Геймпад поставляется в полной комплектации, также есть держатель для смартфона. Имеется ненавязчивая приятная подсветка. У товара более 2800 отзывов.
Цена US $35.15
Макрообъектив
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Данный макрообъектив подойдет для некоторых моделей Iphone. Для других смартфонов такого плана объективы так же есть у продавца. Объектив очень просто крепится на телефон и делает ваши снимки более качественнее. Можно снимать даже самые маленькие объекты – качество и фокус будут отличными. У товара более 200 отзывов.
Цена US $22.40 - 37.35
Коврик для мыши
Далее удобный и довольно простой коврик для мыши. Коврик довольно мягкий, но мышь на нем не дергается и не скользит. У данного продавца можно выбрать различные размеры коврика. Самый большой – 40х90 см, на него поместится не только мышь, но и клавиатура при необходимости. Отзывов у коврика более 600.
Цена US $2.69 - 15.86
USB флешка
А это удобный и компактный флеш накопитель. Во флешке есть два разъема, по которым можно подключиться – стандартный USB и микро USB. Объем флешек есть разный, от этого зависит и цена соответственно. У товара более 6600 отзывов и приятная цена.
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Цена US $2.62 - 16.99
Подставка для ноутбука
Далее удобная и портативная подставка для ноутбука. Подставка изготовлена из алюминия, очень просто складывается и раскладывается. В собранном виде помещается даже в сумку. Подставка регулируется, но стоит учесть, что она небольшого размера. У товара более 150 отзывов.
Цена US $7.19 - 15.51
Стекло для Iphone
А это прочное стекло для последних моделей Iphone. Ели вас волнуют какие-либо детали по поводу размера и установки стекла, можно непосредственно обратиться к продавцу напрямую. У данного товара множество отзывов – более 6000. Цена очень низкая и большое количество положительных отзывов.
Цена US $1.65 - 2.16
Водонепроницаемый чехол для телефона
И замыкает подборку недорогой водонепроницаемый чехол для смартфона. С данным чехлом можно ходить в душ, на море (от песка такой чехол также защитит), пользоваться смартфоном под дождем. Чехол мягкий и есть небольшой шнурок. Цена очень низкая, а отзывов более 9800.
Цена US $1.49 - 1.99
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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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