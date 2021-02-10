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Авторы симулятора выживания «Valheim» из «Iron Gate» сообщили, что продажи проекта всего лишь за одну первую неделю взлетели выше одного миллиона копий. Разработчики выразили свою большую благодарность игрокам, которые так активно начали раскупать симулятор. Они утверждают, что успех такого масштаба их очень вдохновляет на последующую активную работу.

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А еще стало известно, что в Steam одновременное количество игроков достигло рекордных масштабов – 160 000 пользователей. К слову, если учитывать количество зрителей на Twitch, то в первую неделю за игрой следили не более 127 000 пользователей одновременно. Но и это довольно большие цифры, которые порадовали разработчиков.

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Некоторые баги и недочеты все-таки в симуляторе имеются, но создатели и разработчики успели успокоить пользователей. Работа над исправлением ошибок уже в самом разгаре. Создателями также планируется дальнейшее развитие проекта в течении всего текущего года. К слову, нам обещают не менее четырех крупных обновлений. Должны быть улучшены боевая система, лунные фазы и возможно будут открыты новые локации.





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В данной игре павший воин попадает в чистилище, где ему нужно выживать и сражаться со страшными мифическими существами. Есть возможность играть как одному, так и брать с собой друзей, приглашать других пользователей, но стоит ограничиться десятью игроками. Проект интересный и захватывающий, цена на него очень доступная, на данный момент его можно приобрести не более чем за 450 рублей.