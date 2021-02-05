Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: док-станция, нагреватель воды и другие
Док-станция
Открывает подборку стильная док-станция. Благодаря такому беспроводному зарядному устройству вы сможете одновременно заряжать очень много гаджетов. Например, несколько телефонов, наушники и часы. Цвет док-станции так же можно выбрать.
Цена US $6.71 - 18.12
Power bank
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А это еще одно портативное зарядное устройство. У Power bankа есть несколько разных разъемов для зарядки, световой индикатор и стильный ненавязчивый дизайн. Цена зарядного устройства приятная, заряжает быстро, а отзывов более 9000.
Цена US $13.99 - 18.99
Нагреватель воды
А это умный нагреватель воды. Нагреватель небольшого размера, а управлять им можно прямо со смартфона через WiFi. В посылке есть руководство пользователя, что поможет вам быстро разобраться с данным прибором. У товара более 200 отзывов.
Цена US $14.39
Игрушка автомобиль
А этот игрушечный автомобиль понравится не только ребенку, но и взрослому. У машинки открывается багажник, капот и все двери. Цвет машинки можно выбрать. Размер игрушки не более 16 сантиметров. У товара более 100 отзывов, почти все положительные.
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Цена US $13.23 - 17.30
Электронные весы
Данные весы имеют крючок и дисплей, отображающий количество килограмм. Весы небольшие и компактные, отлично подойдут для путешественников, чтобы взвешивать свой багаж. Цена низкая, цвет можно выбрать.
Цена US $1.18 - 3.84
Беспроводные наушники
А это беспроводные стильные наушники. Наушники находятся в небольшом и стильном кейсе. Заряжается с помощью Tupe-C. Также внутри кейса есть небольшой дисплей, на котором можно увидеть количество заряда наушников. У наушников хорошее звучание, долгое время работы и хорошая цена.
Цена US $6.29 - 14.39
Компьютерная мышь
Замыкает подборку стильная бесшумная компьютерная мышь. Мышь гладкая, беспроводная, имеет приятную RGB подсветку. Нажатия мягкие и бесшумные, очень удобно работать ночью. Можно выбрать мышь, которая подойдет только для ПК и ноутбуков, либо которая подойдет еще и для планшетов, телевизоров и т.д.
Цена US $7.30 - 11.07
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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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