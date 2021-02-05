Открывает подборку стильная док-станция. Благодаря такому беспроводному зарядному устройству вы сможете одновременно заряжать очень много гаджетов. Например, несколько телефонов, наушники и часы. Цвет док-станции так же можно выбрать.

Цена US $6.71 - 18.12

Перейти в магазин

реклама

А это еще одно портативное зарядное устройство. У Power bankа есть несколько разных разъемов для зарядки, световой индикатор и стильный ненавязчивый дизайн. Цена зарядного устройства приятная, заряжает быстро, а отзывов более 9000.

Цена US $13.99 - 18.99

Перейти в магазин

А это умный нагреватель воды. Нагреватель небольшого размера, а управлять им можно прямо со смартфона через WiFi. В посылке есть руководство пользователя, что поможет вам быстро разобраться с данным прибором. У товара более 200 отзывов.

анонсы и реклама RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Цена US $14.39

Перейти в магазин

А этот игрушечный автомобиль понравится не только ребенку, но и взрослому. У машинки открывается багажник, капот и все двери. Цвет машинки можно выбрать. Размер игрушки не более 16 сантиметров. У товара более 100 отзывов, почти все положительные.

реклама

Цена US $13.23 - 17.30

Перейти в магазин

Данные весы имеют крючок и дисплей, отображающий количество килограмм. Весы небольшие и компактные, отлично подойдут для путешественников, чтобы взвешивать свой багаж. Цена низкая, цвет можно выбрать.

Цена US $1.18 - 3.84

Перейти в магазин

А это беспроводные стильные наушники. Наушники находятся в небольшом и стильном кейсе. Заряжается с помощью Tupe-C. Также внутри кейса есть небольшой дисплей, на котором можно увидеть количество заряда наушников. У наушников хорошее звучание, долгое время работы и хорошая цена.

Цена US $6.29 - 14.39

Перейти в магазин

Замыкает подборку стильная бесшумная компьютерная мышь. Мышь гладкая, беспроводная, имеет приятную RGB подсветку. Нажатия мягкие и бесшумные, очень удобно работать ночью. Можно выбрать мышь, которая подойдет только для ПК и ноутбуков, либо которая подойдет еще и для планшетов, телевизоров и т.д.

Цена US $7.30 - 11.07

Перейти в магазин

На сайте Aliexpress продолжается распродажа! Успей приобрести необходимые товары по самым низким ценам!

реклама





Еще больше товаров со скидками тут

Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.