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Уже начались первые этапы сборки автоматической межпланетной станции Psyche специалистами NASA. Станцию планируют отправить в космос уже летом 2022 года. Эта информация стала известна от специалистов Лаборатории реактивного движения NASA.

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Ученые хотят понять и изучить свойства Психеи, этот металлический астероид может оказаться ядром протопланеты. Аппарат поможет в изучении необычного астероида.

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По данным земных наблюдений стало известно, как указано выше, что астероид может оказаться ядром протопланеты, внутри небесного тела, возможно, есть большое содержание металлов. Либо астероид может быть всего лишь фрагментом той же протопланеты, который образовался в итоге различных столкновений с другими неизвестными небесными телами.

Цель ученых состоит не только в изучении свойств Психеи, но и в том, чтобы разобраться в происхождении и эволюции астероида. А так же выяснить, имеет ли Психея какие-либо полезные ископаемые для дальнейшего их изучения.

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Масса аппарата будет составлять примерно 2,6 тонны. А всего лишь тридцать килограмм будут приходиться на научное оборудование. Из оборудования в аппарате будут магнитометр, инструмент для исследования гравитационного поля и другие. Так же на аппарате будут расположены солнечные батареи и холловские двигатели. Еще, на станции планируют установить новую экспериментальную систему лазерной связи DSOC.