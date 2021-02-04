Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: геймпад, проектор, наушники и другие
Геймпад
Подборку открывает интересный контроллер для смартфона. В собранном виде он совсем маленький и компактный, можно брать с собой куда угодно. На страничке вы сможете посмотреть как он правильно крепится, а в комплекте при заказе вы получите инструкцию для правильного использования. У товара более 700 отзывов.
Цена US $18.17
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Коллекционный автомобиль
А этот Chevrolet «Camaro» понравится даже тому, кто не коллекционирует маленькие автомобили. У машинки светятся фары, открываются двери и капот. Размер машинки в длину достигает не более 16 сантиметров. Отличная игрушка детям, или еще один экземпляр для коллекционеров. Отзывов более 400.
Цена US $7.24 - 10.64
Магнитный кабель
А это известный всем товар, и очень необходимый – магнитный кабель. У продавца мы сможете выбрать магнитную деталь, подходящую именно для ваших гаджетов, отдельно. Можно заказать набор из трех магнитов. Цена на кабель очень низкая, длину кабеля так же можно выбрать. Отзывов более 800.
Цена US $0.81 - 1.87
Мини проектор
Далее небольшой портативный проектор. Проектор удобно брать с собой, он подключается к смартфону с помощью WiFi. У проектора встроенная ОС Android 9.0, есть WiFi дисплей и встроенный мощный аккумулятор. Пользоваться проектором очень просто.
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Цена US $206.79 - 225.59
Овощерезка
А это незаменимая вещь для кухни, которая поможет вам сэкономить много времени. Овощерезка занимает немного места, легко разбирается и моется. Есть несколько дополнительных насадок для разной нарезки овощей.
Цена US $12.02 - 21.33
Кухонные весы
Еще один товар для кухни – кухонные весы. Весы пригодятся для тех, кто следит за своим питанием, или любит готовить по четким рецептам. Данные весы также могут соединяться с вашим смартфоном с помощью Bluetooth. Максимальный вес для весов 5 кг. У товара более 500 отзывов.
Цена US $11.37 - 18.86
Наушники
Замыкают подборку стильные беспроводные наушники от Tronsmart. Это довольно известная фирма, наушники и колонки которой очень хвалят. Наушники стильные и небольшие, звучание очень качественное. Можно слушать музыку и принимать звонки. Цена наушников довольно высокая, но качеству соответствует.
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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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