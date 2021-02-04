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Игра «Total War: Warhammer 3» является военной стратегией, в которой происходят довольно грандиозные сражения между людьми и различными фантастическими существами. На этот раз в доступности будут армии из «World of Warhammer Fantasy Battles» и некоторые фракции Хаоса. От разработчиков игры стало известно, что карта кампании будет намного больше, чем в «Total War: Warhammer 2».

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Также, по словам разработчиков, игроки будут не только сражаться и побеждать демонов, но и так же в итоге смогут возглавить их. Все войны в игре будут проходить на территории Царства Хаоса. Царством управляют четыре разных бога с очень интересными способностями.

Директор игры, Ян Роксбург, в одном из интервью сказал, что вся команда максимально старалась создать серию невероятных путешествий по фантастическому миру, который все так любят. Отдельную благодарность директор высказал всем игрокам, который поддержали и принесли успех двум предыдущим частям игры. Благодаря им у команды появилось вдохновение для дальнейшей работы.

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Дата выхода «Total War: Warhammer 3» пока еще неизвестна, но разработчики обещают нам презентовать ее в 2021ом году. Игра станет доступна только на двух площадках – Steam и Epic Games Store (только для ПК). К слову, предзаказы, к слову, уже принимаются. Сумма предзаказа составляет 1300 грн.