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Сегодня стало известно, что в городе Осака, который находится в Японии, к сожалению, не состоится открытие парка аттракционов «Super Nintendo World» в назначаемую дату - 4 февраля 2021 года. В регионе был введен режим ЧС (чрезвычайной ситуации) из-за эпидемиологической ситуации в мире. Данная информация поступила от японской прессы.

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Представителями «Universal Studios» было заявлено, что новая дата открытия парка «Super Nintendo World» будет названа только после 7ого февраля (именно тогда должны снять режим ЧС).





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В начале компаниями «Nintendo» и «Universal Studios» планировался запуск и открытие первого такого рода парка развлечений еще летом 2020ого года. Примерно, в то же время, когда должна была начаться японская Олимпиада 2020. Но, как мы все знаем, международное спортивное мероприятие было отменено из-за распространения коронавируса по всему миру. Поэтому, планы организаторов открытия парка и открытия Олимпиады были полностью изменены.

Кстати, хочется отметить тот факт, что в создании парка лично принимал участие создатель игры «Super Mario», японец Сигеру Миямото. Стоимость первого парка, который пока так и не открылся, составила 580 миллионов долларов. Кроме Японии, похожие парки с аттракционами по мотивам игр планируют построить в Голливуде, Сингапуре и Орландо. Когда конкретно начнется строительство – неизвестно.