Открывает подборку небольшая урна для автомобиля. Урна небольшого размера, удобная, в нее можно складывать мелкий мусор. Урна похожа на термокружку, поэтому будет смотреться стильно в любом авто. Мусорные пакеты для такой урны можно заказать отдельно, или в комплекте с урной.

Цена US $5.88 - 11.54

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А это небольшой и компактный паяльник. На странице продавца вы сможете заказать полный комплект со всем необходимым для работы, отдельно паяльник, или необходимые инструменты. У товара более 5800 отзывов.

Цена US $8.02 - 23.09

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Далее простая, но довольно стильная мужская рубашка. Рубашка подойдет как для ежедневной носки, так и для мероприятий. У продавца довольно большой размерный ряд, и шесть разных рубашек на выбор. У товара приятная цена и более 800 отзывов.

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Цена US $7.99 - 10.39

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А это красивая и плотная светодиодная лента. Лента гибкая и водонепроницаемая. Такой лентой можно красить квартиру, кафе, дом, что угодно. Лента яркая и прочная. У продавца можно выбрать длину ленты, цвет и яркость.

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Цена US $5.55 - 101.98

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Отличная покупка для водителей – чехол с подогревом. Вы сможете приобрести восемь разных чехлов, цвет так же можно выбрать. Чехол можно подключить к прикуривателю. Чехол очень просто крепится на сиденье, его можно промывать, но сильно не мочить и не скручивать, в машинке не стирать.

Цена US $9.86 - 17.71

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Спальный мешок – незаменимая вещь для туризма и походов. Данный спальный мешок универсальный, но не слишком плотный, поэтому все-таки его лучше использовать в теплое время года. Мешок компактно собирается и упаковывается, можно выбрать цвет. У товара более 700 отзывов.

Цена US $22.92 - 33.28

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Замыкает подборку настольная лампа с клипсой. Благодаря клипсе, лампу удобно прикрепить куда угодно, а так же она гнется, поэтому вы сможете настроить освещение как вам удобно. Есть сенсорное управление и три режима освещения. Цена очень приятная, а отзывов более 2400.

Цена US $11.69 - 12.64

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