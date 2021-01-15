В начале 2021 не будет анонсов игровых хитов, но все может измениться во втором полугодии
2021 год уже наступил, и из различных источников становится понятно, что новый год не будет таким насыщенным по премьерам, нежели 2020й. В ближайшее время не выйдет масштабных блокбастеров и не будет нашумевших премьер.
реклама
Геймеры ожидают появления «God of War Ragnarok», но вряд ли игра выйдет в 2021 году. До сих пор нет какого-либо хорошего трейлера, есть только логотип и короткий тизер, но известно, что всех ждет не просто продолжение хорошей игры, но и несколько сюрпризов, о которых не распространяются. Чего же тогда ждать в 2021 году?
Первые три месяца геймеры останутся без толковых блокбастеров. Хотя, стоит ожидать выходов таких игр как «Hitman 3» и «Kena: Bridge of Spirits». По слухам весной так же нам стоит ждать релизов «Far Cry 6» и «Resident Evil Village». Во второй половине года должны выйти «Gotham Knights», «Battlefield 6», «Hogwarts Legacy».
Тем не менее, компания «Sony» пообещала представить пять крупных проектов, но выйдут ли они все – это другой вопрос. Но вот у игры «Elden Ring» большие шансы появится в этом году, хоть и дату релиза пока не раскрывают. Разработка «Starfield», насколько известно, тоже подходит к концу, возможно, мы сможем увидеть и эту игру в новом году.
реклама
Пандемия, к сожалению, добавляет сложностей, из-за чего многие игры переносятся. Но все-таки много интересных проектов мы сможем дождаться.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила