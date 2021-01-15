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2021 год уже наступил, и из различных источников становится понятно, что новый год не будет таким насыщенным по премьерам, нежели 2020й. В ближайшее время не выйдет масштабных блокбастеров и не будет нашумевших премьер.

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Геймеры ожидают появления «God of War Ragnarok», но вряд ли игра выйдет в 2021 году. До сих пор нет какого-либо хорошего трейлера, есть только логотип и короткий тизер, но известно, что всех ждет не просто продолжение хорошей игры, но и несколько сюрпризов, о которых не распространяются. Чего же тогда ждать в 2021 году?

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Первые три месяца геймеры останутся без толковых блокбастеров. Хотя, стоит ожидать выходов таких игр как «Hitman 3» и «Kena: Bridge of Spirits». По слухам весной так же нам стоит ждать релизов «Far Cry 6» и «Resident Evil Village». Во второй половине года должны выйти «Gotham Knights», «Battlefield 6», «Hogwarts Legacy».

Тем не менее, компания «Sony» пообещала представить пять крупных проектов, но выйдут ли они все – это другой вопрос. Но вот у игры «Elden Ring» большие шансы появится в этом году, хоть и дату релиза пока не раскрывают. Разработка «Starfield», насколько известно, тоже подходит к концу, возможно, мы сможем увидеть и эту игру в новом году.

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Пандемия, к сожалению, добавляет сложностей, из-за чего многие игры переносятся. Но все-таки много интересных проектов мы сможем дождаться.