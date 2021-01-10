Открывает подборку удобное зарядное устройство в автомобиль. У устройства есть два USB порта и световые индикаторы, благодаря которым видно какой из портов работает. Подключается устройство к прикуривателю. Товар довольно качественный, цена средняя. На странице товара более 700 отзывов.

Цена US $10.20 - 11.99

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А этот товар понравится любому мужчине. Это набор отверток и насадок для них. У данного продавца вы сможете выбрать разные наборы насадок и количество отверток. Есть даже несколько цветов корпуса, которые можно выбрать. Цена очень приятная, а отзывов о данном товаре почти 3000.

Цена US $4.73 - 14.78

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А этот фен можно приобрести в качестве подарка для девушки или для профессионала – парикмахера. В комплекте с феном есть дополнительные насадки. Он довольно качественный и мощный. Судя по отзывам, поначалу, присутствует запах, но он быстро выветривается. Доставка быстрая.

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Цена US $31.49 - 42.99

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Ирригатор – это отличное домашнее устройство для удаления зубного налета и массажа десен. Данные ирригатор портативный, поэтому его удобно брать с собой, заряжается с помощью USB. Есть разные режимы и насадки, если вы используете такое устройство впервые, то внимательно прочитайте инструкцию и начинайте с самой низкой мощности. У товара более 2000 отзывов.

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Цена US $32.39 - 59.99

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Массажные бустеры все больше набирают популярности, особенно у спортсменов. Это отличная вещь для мышц после любой нагрузки и тренировки. У данного бустера есть девять режимов работы. Так же бустер тихий и портативный. Отзывов у товара более 1300. Полная комплектация.

Цена US $75.99

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Далее водонепроницаемая камера – эндоскоп. У эндоскопа гибкий и мягкий кабель, есть подсветка, длину кабеля можно выбрать на странице продавца. Эндоскоп поддерживает Wi Fi, поэтому вы сразу сможете наблюдать изображение на своем смартфоне, или другом устройстве. У товара более 2400 отзывов.

Цена US $12.79 - 29.23

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Замыкает подборку компактный видеорегистратор. Видеорегистратор имеет угол обзора 165 градусов, есть подключение по Wi Fi. Регистратор поддерживает карты памяти до 64 Гб. Видео записывается в очень хорошем качестве, есть ночная съемка. У товара почти 500 отзывов и отличная цена.

Цена US $46.99 - 59.81

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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.