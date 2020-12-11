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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: адаптер, жесткий диск, мышь и другие

Приветствую вас, мои читатели. Сегодня я нашла для вас несколько интересных, и, конечно же, полезных товаров с сайта Aliexpress. Давайте узнаем о них подробнее.
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Жесткий диск

Открывает подборку компактный жесткий диск. Диск очень быстро работает и просто подключается, объем и цвет диска можно выбрать. Объемы, которые можно заказать – от 60 ГБ до 2 ТБ. У товара более 12000 заказов и 5000 отзывов, 90% из которых положительные. 

Цена US $12.10 - 67.65

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Адаптер

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А это необходимый всем товар – адаптер. Адаптер работает от сети, есть три разъема USB и один Type-S. Тип штекера вы так же сможете для себя подобрать. На корпусе адаптера есть дисплей, благодаря которому вы сможете отслеживать процент заряда. У товара хорошая цена и более 1800 отзывов.

Цена US $12.09 - 15.92

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Беспроводная клавиатура

Далее маленькая беспроводная клавиатура. Клавиатуру можно подключить к любому устройству, где присутствует Bluetooth. У клавиатуры есть тачпад, а работает она на батарейках, но в комплекте их нет. Так же у клавиатуры есть подсветка. Рабочий диапазон небольшой – до трех метров. У товара более 2000 отзывов.

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Цена US $4.99

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Набор для маникюра

Такой компактный набор для маникюра подойдет как для женщин, так и для мужчин. При заказе набора в чехле его удобно брать с собой куда угодно – и ваши руки всегда будут выглядеть ухожено. Так же вы можете заказать набор отдельно, без чехла. Все инструменты изготовлены качественно и долго вам прослужат.

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Цена от US $2.34

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Обогреватель для куртки

А этот обогреватель поможет вашей зимней куртке стать еще теплее. Несколько пластин очень просто крепятся внутри куртки и включаются с помощью одной кнопки. Заряжаются с помощью USB. Пластины нагреваются не выше 55 градусов по Цельсию. Удобно брать с собой в путешествия. Цена не высокая, отзывов более 200. 

Цена US $2.63 - 4.57

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Компьютерная мышь

Далее оптическая беспроводная компьютерная мышь. Мышь смотрится стильно и аккуратно, на ваш выбор есть несколько цветов. Стоит учесть, что мышь довольно маленького размера, и не всем будет удобно с ней работать. Это одна из самых простых компьютерных беспроводных мышей, цена соответственно тоже небольшая. 

Цена US $2.99

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Кровать для домашних любимцев

Замыкает подборку мягкая кровать для домашних любимцев. У продавца вы сможете выбрать цвет и размер лежака. Такая кровать подойдет для любых кошек и для маленьких и небольших собак. Лежак мягкий и пушистый. У товара более 3000 отзывов.

Цена US $10.79 - 39.55

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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

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