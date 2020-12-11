Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Nintendo Switch заняла первое место по продажам в ноябре на территории США

Самой продаваемой консолью ноября на территории США стала Nintendo Switch.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 по ценам 3060 Ti в Compeo.ru - надо брать
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Рейтинговое агентство «NPD Group» на днях сообщило, что Nintendo Switch в ноябре стала самой продаваемой консолью и обошла PlayStation 5 и Xbox Series. Ссылки на рейтинги компания «Nintendo» так же предоставила. Стало известно, что за прошедший месяц американцами было куплено больше 1,35 миллиона консолей. Общее количество приставок, проданное в США с начала текущего года, составило 6,92 миллиона штук. Эти показатели превышают продажи консоли за такой же период прошлого года более чем на 400 тысяч штук.

реклама


Окончательный отчет агентства за ноябрь текущего года будет позже, но и так стало понятно, что даже консоли PS5 и Xbox Series на старте были распроданы меньшими тиражами. Все количество новых приставок полностью распродано. Ну а если вспомнить старые консоли, такие как PlayStation 4 и Xbox One, то и они в свое время (ноябрь 2013г) были распроданы полностью.
 Так же, энтузиастами было подсчитано, что продажи Nintendo Switch в ноябре этого года вышли ниже примерно на пять процентов, сравнительно с продажами консоли ноября прошлого года. Полностью сравнить рейтинг продаж 2020 и 2019 можно будет только в декабре, т.к. Черная пятница и Киберпонедельник прошлого ноября не были учтены.

 Еще хочется отметить, что «Nintendo Switch» продолжает быть лидером продаж уже двадцать четвертый месяц подряд в США. Это, безусловно, потрясающий рекорд. С точки зрения продаж, декабрь станет самым активным месяцем для компании Nintendo, скорее всего, что консоль и в текущем месяце займет первое место.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nintendo новости nintendo switch новости игр новости дня новости сегодня новости мира новости техники новости ноября
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Immortals: Fenyx Rising — рецензия
6
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege
1
Обзор и тестирование СВО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma
17
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: декабрь 2020
12
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17
2
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Total War Saga: Troy
3
Обзор и тестирование смартфона ASUS ROG Phone 3
4
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5600 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2060
12
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
30
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
4

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 75
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 40
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
1 декабря 2020 21
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4 декабря 2020 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

83 актуальных смартфона Xiaomi получат новую прошивку MIUI 12.5 – сроки выхода и список
5
Российская цена GeForce RTX 3070 продолжает снижаться – карта доступна со скидкой в 10 000 рублей
30
CD Projekt RED представила «звёздных» актёров русской озвучки Cyberpunk 2077
30
Игроки недовольны чудовищной производительностью Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и Xbox One
80
NVIDIA выпустила драйвера, повышающие производительность видеокарт GeForce RTX в Cyberpunk 2077
15
Cyberpunk 2077 на приставках PlayStation 5 и Xbox Series X выглядит гораздо хуже, чем на игровом ПК
41
Релизная Cyberpunk 2077 в разрешении 2К и 4К недоступна большинству игроков – RTX 3060 Ti-2К@46 fps
58
AMD остановила производство эталонных моделей Radeon RX 6900 XT, 6800 XT и 6800 – ожидается дефицит
15
В день релиза в Cyberpunk 2077 в Steam одновременно играли более миллиона человек
31
Дождались: состоялся релиз Cyberpunk 2077
93
Новые GeForce RTX 3060 Ti появились в российской рознице – скидки доходят до 9 000 рублей
25
Core i9-10900K и Ryzen 9 5950X обеспечат наиболее комфортный игровой процесс в Cyberpunk 2077 — PCGH
47
CD Projekt рассказала, сколько копий Cyberpunk 2077 было предзаказано
36
Google начал продавать восстановленные Pixel 3 за $249
12
В Steam началась крупная распродажа по случаю скорого начала The Game Awards 2020
+
Народные массы недовольны релизом Cyberpunk 2077 – вместо автомобилей игроки видят серые коробки
21
NVIDIA подтвердила плохую оптимизацию Cyberpunk 2077 – GeForce RTX 3090@60fps + RTX-ON только в 2К
20
Redmi 9 Power с аккумулятором 6000 mah выходит 17 декабря
2
Half Life 3 все-таки вышла, только это произошло в мире Cyberpunk 2077
8
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 20 Гбайт и GeForce RTX 3050 замечены в драйверах HP
14

Популярные статьи

MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
97
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: декабрь 2020
12
Рост цен, бум майнинга и дефицит. 5 уроков 2020 года, которые должны усвоить геймеры
18
Выбор комплекта памяти на 32 гигабайта и подготовка себя и ПК к его разгону
46
В сисадмины я б пошёл, кто меня научит: 5 причин выбрать современную и востребованную IT-профессию
Популярные видеокарты 2020 - от GT 1030 до RTX 3070
47
Immortals: Fenyx Rising — рецензия
6
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege
1
Обзор и тестирование СВО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma
17
5 Лет на "Синих" или "Почему я с i7-6700k на Ryzen перешел" - Сборка ПК для Игр на максималках
15

Сейчас обсуждают

Inttz
08:19
С чего гарантия слетит?Бг
Выбор комплекта памяти на 32 гигабайта и подготовка себя и ПК к его разгону
Inttz
08:11
Итого 14к или плюсовать нужно таможни всякие с доставкой?Итоговая цена комплекта какая вышла?
Выбор комплекта памяти на 32 гигабайта и подготовка себя и ПК к его разгону
MaTbZelota
08:09
купил 2080супер от палита за +- цену рекомендованной на референсную модель в декабре прошлого года. Что я сделал не так? цены +- должны быть приближенными, но никак не на 20к дороже.
Новые GeForce RTX 3060 Ti появились в российской рознице – скидки доходят до 9 000 рублей
Александр Толикин
08:08
Рекомендованная цена распространяется только на референсные модели. Только даун это не знает.
Новые GeForce RTX 3060 Ti появились в российской рознице – скидки доходят до 9 000 рублей
MaTbZelota
08:08
lol kekw минуснул походу как раз таки один из даунов, кто купил её по оверпрайсу. земля тебе пуховиком.
Новые GeForce RTX 3060 Ti появились в российской рознице – скидки доходят до 9 000 рублей
Inttz
08:08
Неужели не стремно такую пылищу показывать? Ладно внутри,но ещё и снаружи..В недоумении
5 Лет на "Синих" или "Почему я с i7-6700k на Ryzen перешел" - Сборка ПК для Игр на максималках
Eisbrecher
08:04
Вот только озвучивали его не студенты-первокурсника театральной шляпы.
Игроки не оценили официальный ролик со «звёздным» составом русской озвучки Cyberpunk 2077
LEVAK
08:03
Токсичное ПК сообщество любой ... скушает и не подавится, чтобы TLOU2 попинать. Визуально игры находятся на разных полюсах и кроме убогой геометрии и мыльных текстур Киберпанк ничем не выделяется от д...
Cyberpunk 2077 - лучшая игра года
Nyashny Miragh
08:02
Нет, разбил первый пиксель, взял второй, и чот как то первый мне больше заходил. Корпус у первого более приятный и сканер был быстрее, так же есть какие то проблемы с ним, на первом работал без пробл...
Google начал продавать восстановленные Pixel 3 за $249
Levs05
08:02
Все это похоже на пиар компанию Сони.. типа вы просто обязаны купить нашу консоль, ведь у нас лучшие игры! Как может быть "игрой года" игра для одной платформы.. большинство игроков даже не смогут ее ...
The Last of Us Part II стала игрой года по версии The Game Awards 2020
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем