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Рейтинговое агентство «NPD Group» на днях сообщило, что Nintendo Switch в ноябре стала самой продаваемой консолью и обошла PlayStation 5 и Xbox Series. Ссылки на рейтинги компания «Nintendo» так же предоставила. Стало известно, что за прошедший месяц американцами было куплено больше 1,35 миллиона консолей. Общее количество приставок, проданное в США с начала текущего года, составило 6,92 миллиона штук. Эти показатели превышают продажи консоли за такой же период прошлого года более чем на 400 тысяч штук.

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Окончательный отчет агентства за ноябрь текущего года будет позже, но и так стало понятно, что даже консоли PS5 и Xbox Series на старте были распроданы меньшими тиражами. Все количество новых приставок полностью распродано. Ну а если вспомнить старые консоли, такие как PlayStation 4 и Xbox One, то и они в свое время (ноябрь 2013г) были распроданы полностью.

Так же, энтузиастами было подсчитано, что продажи Nintendo Switch в ноябре этого года вышли ниже примерно на пять процентов, сравнительно с продажами консоли ноября прошлого года. Полностью сравнить рейтинг продаж 2020 и 2019 можно будет только в декабре, т.к. Черная пятница и Киберпонедельник прошлого ноября не были учтены.

Еще хочется отметить, что «Nintendo Switch» продолжает быть лидером продаж уже двадцать четвертый месяц подряд в США. Это, безусловно, потрясающий рекорд. С точки зрения продаж, декабрь станет самым активным месяцем для компании Nintendo, скорее всего, что консоль и в текущем месяце займет первое место.