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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: стилус, мышь, обогреватель и другие

Приветствую вас, мои читатели. Сегодня я нашла для вас несколько интересных, и, конечно же, полезных товаров с сайта Aliexpress. Давайте узнаем о них подробнее.
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Компьютерная мышь

Открывает подборку эргономичная проводная компьютерная мышь. У мыши есть ненавязчивая светодиодная подсветка. Дизайн стильный, мышку удобно держать в руке. Мышка подойдет как для обычного повседневного использования, так и для игр. Цена очень низкая, мышку можно приобрести черную, или белую. 

Цена US $3.40

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Универсальный стилус

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Далее в подборке универсальный стилус. Он подойдет для любых смартфонов и планшетов. Данным стилусом так же очень удобно рисовать на графических планшетах. Стилусы доступны к покупке в разных цветах, также можно купить два стилуса сразу. Цена очень низкая, а отзывов более 8000.

Цена от US $1.90

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Мини обогреватель

А это известный и популярный товар на Aliexpress – маленький обогреватель. Работает он от сети, подойдет для маленькой комнаты, или для обогрева ног, например. Температуру можно регулировать. Обогреватель маленький и компактный, его даже можно брать с собой.

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Цена US $12.01 - 17.27

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Светодиодная гирлянда

С наступлением новогодних праздников гирлянды покупают все больше. У данного продавца вы сможете выбрать самые разные гирлянды – капли, снежинки, звезды. Длину так же можно выбрать – 1.5м или 3м. Цены на гирлянды очень низкие, а отзывов более 800.

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Цена US $1.72 - 4.15

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Гантели

Данные гантели изготовлены из пластика. Гантели подойдут для домашнего пользования и только для начинающих, т.к. их вес совсем небольшой. А вес, к слову, зависит от заполненности гантели – ее можно наполнять водой или песком. Также, такую гантелю можно использовать как креативную бутылку для воды. 

Цена US $1.29 - 4.11

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Перчатки

Далее в подборке спортивные перчатки без пальцев. Перчатки подойдут для спорта, фитнеса и для велосипедистов. Перчатки плотные и хорошо фиксируются на руке. У продавца есть множество цветов перчаток и четыре размера на выбор. Цена очень приятная.

Цена US $1.84 - 3.70

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Насадки для отверток

Замыкают подборку насадки для отверток. На странице продавца вы сможете выбрать для себя различные наборы насадок для отверток. Все насадки разные, их подборное описание на странице есть. Цены так же разные – есть дешевые и дорогие наборы. У товара более 300 отзывов.

Цена US $4.30 - 98.59

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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

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