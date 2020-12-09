Специалисты Digital Foundry выбирают лучшую видеокарту для игры в Assassin's Creed Valhalla
Работники «Digital Foundry» решили разобраться и сравнить, какой ПК подойдет для качественного прохождения «Assassin’s Creed Valhalla». Многие моменты при сравнении получились более теоретическими, т.к. у ПК и PS5 различные настройки. «Digital Foundry» решили воспользоваться той областью игры, где частота будет спускаться ниже шестидесяти кадров в секунду на PS5, а сама игра будет обрабатываться в разрешении 1440p.
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Во время данного, так сказать, эксперимента, игра на ПК была запущена в разрешении 1440p с наиболее подходящими настройками. Во время сравнения специалистами было установлено, что такие карты, как NVIDIA GeForce RTX 2060 Super и NVIDIA GeForce RTX 2070 Super на десять и двадцать процентов слабее PS 5. Дальнейшее тестирование NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti дали понять, что с консолями посоревноваться смогут NVIDIA GeForce 2080 Super или NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti.
Хоть и для сравнения была взята в пример игра «Assassin’s Creed Valhalla», в одной статье специалистами «Digital Foundry» было подмечено, что возможно эта игра не самая лучшая, чтобы сравнивать консоль и компьютер, тем более, многие знают, что есть отличия между видеочипами. Но, все-таки один вывод из данных проверок сделать можно - NVIDIA GeForce RTX 2080 Super влетит в копеечку, ведь она намного дороже консоли PS 5.
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