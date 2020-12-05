Открывает подборку стильная термокружка. Термокружка долго сохраняет высокую температуру напитка, ее удобно брать с собой и держать в руке. У продавца можно приобрести термокружки разных цветов и двух объемов. Кружка герметично закрывается, поэтому ее можно класть в сумку, брать с собой в машину. Цена приятная, отзывы положительные.

Цена US $10.26 - 11.12

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Далее в подборке мужской ремень. Ремень выполнен качественно и стильно. Дизайн ремня универсальный, поэтому он подойдет под множество образов и костюмов. Длина ремня составляет 110 сантиметров. Есть четыре цвета на выбор. Цена ремня очень низкая, но доставка платная.

Цена US $1.08

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А этот товар понравится любому мужчине. Если вы любите что-то смастерить, или у вас ремонт, то такой пояс станет отличным помощником. Пояс легко крепится и регулируется, застегивается на карабин и имеет множество карманов. В карманах можно разместить самые разные инструменты. У продавца есть разные пояса, каждый сможет найти что-то для себя. У товара более 300 отзывов.

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Цена от US $2.19

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А это милая подушка, которая может стать отличным подарком девушке или ребенку, например, на Новый Год. Подушка небольшого размера, в форме звезды, внутри есть подсветка. Для того, чтобы подушка светилась необходимо три батарейки типа АА. Есть разные цвета. У товара более 1000 отзывов и приятная цена.

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Цена US $6.24

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Далее пояс с подогревом. Пояс подойдет для пожилых людей, для тех, кто работает на холоде, или для людей, с проблемами спины и позвоночника, кому рекомендовано прогревание. Пояс небольшой, очень просто одевается и регулируется благодаря липучке. Управление так же очень простое. В комплекте есть кабель для зарядки пояса в авто.

Цена US $22.99 - 35.99

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А это интересная планшетная доска с подсветкой. Благодаря данной доске дети смогут с легкостью перерисовывать уже готовые рисунки на чистый лист. Есть три режима освещения. Доска тонкая, ее можно подключить к ПК, ноутбуку, или к сети. У товара более 1300 отзывов.

Цена US $7.46

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Замыкает подборку не менее актуальный товар – пульсоксиметр. Изначально это слово может показаться незнакомым, но работает этот прибор довольно просто. Прибор напоминает большую прищепку – вам необходимо вставить свой палец внутрь и на маленьком дисплее вы сможете узнать ваш пульс и уровень кислорода в крови. Инструкция идет в комплекте, если вам станет что-то не ясно. Устройство качественное и компактное, с легкостью можно носить с собой.

Цена US $11.05 - 11.86

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.