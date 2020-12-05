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Компанией «Epic Games» было объявлено, что в ближайшее время, а точнее в следующем году, крупные мероприятия не будут проведены. В первую очередь это будет иметь отношение к чемпионату мира по «Fortnite», ведь он также не будет проведен в следующем 2021 году.

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Как всем известно, турнир «Fortnite World Cup» так же был отменен и в этом году. Организаторы посчитали, что проводить открытые и масштабные мероприятия в этом году небезопасно, из-за сложной эпидемиологической ситуации во всем мире. Но, все же, компанией запланировано провести множество еженедельных турниров. Так же будет несколько небольших чемпионатов. К слову, в 2021 году стандартным условием постоянных соревнований будет игра втроем. Но организаторы предупредили, что схема начисления очков и условия отбора игроков будут меняться в сезонах.

Первый ряд таких небольших чемпионатов по «Fortnite» 5ого сезона начнется уже 4.02.2021 года. Более подробно про условия соревнований будет известно от «Epic Games» уже в наступающем 2021 году.

Кстати, про «Fortnite», недавно стало известно, что киберспортивную организацию «Team 33» пополнил новый член команды. Им стал восьмилетний Джозеф Дин, который подписал контракт на 33 тысячи долларов. Так же, новоиспеченный профессиональный киберспортсмен получил в качестве бонуса мощный и дорогой компьютер.