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Стало известно, что в новом финальном пятом сезоне был добавлен новый оперативник защиты с позывным Aruni. Интересным девайсом нового персонажа стал некий гаджет, благодаря которому появится возможность добавлять в окна и двери лазерные перегородки, и другие похожие функции.

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А карту поклонников решили не обновлять, вместо нее добавили улучшенную и дополненную локацию «Небоскреб». Улучшения локации видны не только по геймплею, но и так же визуально. Еще теперь на крышу к кемперам можно попасть намного легче, чем раньше, а борьбе с ними уделили много времени и особое внимание.

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Так же еще один значимый плюс – это выпуск игры для новейших консолей, где шутер будет работать с улучшенной графикой и более высшим расширением. К слову, так же у данной игры есть режим со 120 FPS. Данные улучшения будут доступны всем владельцам Rainbow Six Siege на PlayStation 4 и Xbox One.

Еще один интересный факт – игра на PlayStation 5 весит намного меньше, чем на PS4. Разница составляет целых 37 Гб. На Xbox Series X, например, вес шутера составляет 58,3 ГБ. На PS5, кстати, Ubisoft также добавила поддержку обратной отдачи и адаптивных триггеров DualSense.

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На PC со свеженькими обновлениями игра весит 61,1 ГБ. Ultra HD-текстуры, кстати, весят 23 ГБ. Обновление отдельно, к слову, занимает примерно столько же места. Это связано с реструктуризацией клиента, из-за чего весь объем игры удалось снизить.