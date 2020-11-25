Товары с Aliexpress со скидками на черной пятнице: зажигалка, маски, декор и другие
Зажигалка
Открывает подборку бутановая зажигалка. Зажигалка небольшого размера и компактная. Зажигалку удобно брать с собой в походы и на пикники. Она поможет очень быстро разжечь огонь, а ветер и дождь никак не помешает. Зажигалку легко заправить, приходит в стильной коробке, поэтому ее сразу можно и подарить. У товара более 400 отзывов.
Цена US $7.42 - 11.54
Зимняя шапка
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Самое время утепляться, поэтому следующий товар – теплая зимняя шапка. У данного продавца вы сможете заказать шапки разных цветов. Так же есть комплекты с теплым вязанным хомутом. Девушкам так же могут понравиться шапки данного фасона. У товара более 300 отзывов.
Цена от US $3.33
Ортопедическая подушка
Данная подушка рассчитана для жестких стульев. Подушка принимает форму вашего тела и на ней очень мягко и удобно сидеть. Подушка подойдет особенно для тех, кто много времени проводит в офисе и за ПК. На данной подушке удобно будет сидеть как мужчинам, так и женщинам.
Цена US $25.78 - 49.55
Зеркальный декор
Далее в подборке декор для вашего дома. Декор представляет собой небольшие плоские шестиугольники, которые очень просто крепятся на различные поверхности. Шестиугольники у продавца можно заказать в пяти разных цветах. Цена указана за комплект из 12 шестиугольников, размер так же можно выбрать.
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Цена US $1.02 - 2.19 / набор
Настольный календарь
Далее компактный настольный календарь. Календарь пригодится как для домашнего использования, так и для работы, для отметок встреч и т.д. Календарь можно приобрести в шести разных цветов. Календарь рассчитан на весь следующий 2021й год. У товара более 300 отзывов.
Цена US $1.75
Защитные маски
А это самый актуальный товар в этом году – защитные маски. У данного продавца вы можете купить набор из пяти защитных масок. Маски многоразовые и плотные. Маски можно носить не только для сложившейся эпидемиологической ситуации, но и при ремонте. У товара более 4000 отзывов.
Цена US $4.06
Дом для домашних животных
Замыкает подборку дом для домашних любимцев. Домик мягкий и не большой, а так же тематический и новогодний. В домике сможет поместить практически любая кошка или небольшая собачка. Так же у продавца можно заказать когтеточку. У товара хорошая цена и положительные отзывы.
Цена US $13.63
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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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