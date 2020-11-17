Товары с Aliexpress со скидками к черной пятнице: клавиатура, сигнализация и другие
Портативное зарядное устройство
Открывает подборку PowerBank. Зарядное устройство довольно большого размера, на корпусе расположена солнечная батарея. Есть шесть различных разъемов, и дополнительный фонарик. Такой PowerBank очень удобно брать с собой в походы и на природу. Устройство водонепроницаемое, очень быстро заряжает все необходимые гаджеты. У товара более 300 отзывов.
Цена US $18.98
Неоновая лента
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Далее неоновый светильник. Длину неоновой ленты можно выбрать – от 1м до 10м. Цветов в ассортименте так же много. Неоновой лентой можно украсить все что угодно: сделать вывеску, красивое слово, украсить комнату и даже одежду. У товара более 2000 отзывов.
Цена US $1.07 - 11.37
Беспроводная сигнализация
А это маленькая и удобная беспроводная сигнализация. Сама сигнализация крепится на двери, или окна, так же есть пульт управления для включения и выключения сигнализации. При открытии двери во время работы сигнализации, все услышат довольно громкие неприятные звуки, сообщающие о взломе, или просто о том, что окно или дверь были открыты. Работает сигнализация от двух батареек типа ААА.
Цена US $3.99 - 4.99
Светильник
Далее стильная лампа. Лампа изготовлена качественно, она небольшого размера. У лампы легкое фиолетовое свечение, поэтому такая лампа подойдет для выращивания цветов, либо просто в качестве дополнительного освещения в вашей комнате. Лампа легко подключается через USB разъем. Цена очень низкая, отзывов более 900.
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Цена US $2.18 - 2.98
Эластичные шнурки
Данный товар понравится любителям кроссовок и кед. Это эластичные шнурки с простой застежкой. Теперь шнуровать любую обувь будет намного проще и быстрее. У продавца большой ассортимент цветов шнурков. Так же отдельно можно заказать застежку. У товара более 8000 отзывов.
Цена US $0.48 - 0.89
Кормушка для животных
А это удобная кормушка для кошек и собак. С легкостью можно отправляться на работу, не переживая о том, что ваши домашние любимцы останутся без еды и воды. У данного продавца есть разные кормушки по размеру и функционалу. У товара хорошая цена и много отзывов.
Цена от US $7.25
Игровая клавиатура
Замыкает подборку стильная игровая клавиатура. У клавиатуры есть красивая внутренняя подсветка, кнопки очень удобные. Стоит учитывать, что клавиатура совместима лишь с различными версиями Windows. На клавиатуре 104 кнопки. У клавиатуры приятная цена и более 1000 отзывов.
Цена US $7.25 - 18.77
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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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