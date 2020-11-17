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У смартфона Pixel 5 новая проблема - на этот раз не работает громкость

Новая проблема смартфона Pixel 5, как быстро планируют разобраться с этим?
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Хочется напомнить, что не так давно, первые покупатели смартфона стали присылать жалобы о том, что у смартфона отклеивается экран. Соответственно, это может повлиять на защитные функции смартфона и не уберечь его от влаги и пыли. Но «Google» не признали это проблемой, хоть и быстро ответили и среагировали на жалобы. Теперь же, стало известно, что появилась новая проблема с устройством.

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Некоторые владельцы смартфона признались, что у них появились проблемы с регулировкой громкости. Первая проблема состоит в том, что часто при просмотре видео звук автоматически снижается и доходит до минимума. А другие пользователи сообщают, что у них есть обратная проблема – громкость просто так сама по себе доходит до максимума. Во время обеих причин вручную отрегулировать звук не получается. Пользователями новых устройств так же установлено, что громкость повышается не только во время просмотра фильма, видео, или при прослушивании музыки, громкими становятся так же и системные звуки. 

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Компания «Google» уже в курсе всех новых проблем смартфона, и обещают в самое ближайшее время выпустить обновление с исправлением озвученных программных проблем. Но, когда точно выйдет обновление, неизвестно. Если вы являетесь владельцем смартфона и у вас есть те же проблемы, то вы можете отправить отчёт об ошибке. Для этого необходимо зайти в Настройки > О телефоне > Отправить отзыв об этом устройстве.

Будьте внимательны при выборе и покупке нового смартфона.

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