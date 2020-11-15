Открывает подборку светодиодный сенсорный светильник. Светильник представляет собой небольшой шестиугольник, который включается от простого нажатия. Светильников можно заказать несколько, и даже разных цветов, таким образом, вы сможете сделать интересные фигуры на вашей стене.

Цена US $2.31

Перейти в магазин

реклама

Вакууматор станет отличным помощником на вашей кухне. Он не занимает много места, и очень прост в использовании. Вместе с вакууматором в комплекте вы так же получите 10 пакетов разного размера и ножик для удобной обрезки лишнего. Цвет корпуса можно выбрать. Вакууматор поможет вам сохранить ваши продукты дольше, и заполнить морозилку продуктами, которые так же смогут дольше храниться. У товара более 2000 отзывов.

Цена US $24.39 - 32.60

Перейти в магазин

Далее в подборке ультразвуковая зубная щетка. Щетка водонепроницаемая, имеет пять различных скоростей работы. Заряжается данная щетка от USB кабеля, который идет в комплекте. Так же в комплекте идут несколько съемных головок для щетки, их количество можно выбрать. Цвет зубной щетки так же можно выбирать. У товара почти 2000 отзывов.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU Лютые нерефы 3080 - EVGA ASUS MSI в XPERT.RU 7 видов 3090 в Регарде - цены пошли вниз

Цена от US $6.92

Перейти в магазин

А это жидкое стекло для автомобиля. Этот товар поможет вам хорошо отполировать машину, избавит вас от царапин. У продавца можно приобрести разные наборы для полировки. Покрытие не смывается после мойки и не выгорает на солнце. Более 4000 отзывов и множество довольных покупателей.

реклама

Цена US $13.56 - 32.18

Перейти в магазин

А это удобный и компактный органайзер для ванны. Органайзер очень просто крепится к стене ванной комнаты. На странице можно выбрать разные органайзеры. В органайзере вы сможете разместить: зубную пасту, щетки, средства личной гигиены, шампуни и остальные мелочи, которые вам необходимы каждый день. Цена зависит от размера и функциональности органайзера. Отзывов более 300.

Цена от US $12.93

Перейти в магазин

Далее чехлы в автомобиль. Чехлы мягкие и плотные, в комплекте идет три чехла, которые крепятся только на низ сидений. Цвет чехлов можно выбрать, а также можно приобрести по одному чехлу. Чехлы легко снимать и стирать при необходимости. У товара более 1000 заказов и больше 400 отзывов.

Цена от US $5.99

Перейти в магазин

Замыкает подборку ультразвуковой увлажнитель воздуха. Увлажнитель маленький и компактный, его можно поставить где угодно, подойдет даже для детской. Объем распыления примерно 30-45 мл/час. Увлажнитель можно приобрести в трех разных цветах. У товара довольно низкая цена и много положительных отзывов.

Цена US $1.04 - 6.77

Перейти в магазин

Еще больше товаров со скидками тут

реклама





Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.