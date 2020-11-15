Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: жидкое стекло, вакууматор и другие
Светодиодный светильник
Открывает подборку светодиодный сенсорный светильник. Светильник представляет собой небольшой шестиугольник, который включается от простого нажатия. Светильников можно заказать несколько, и даже разных цветов, таким образом, вы сможете сделать интересные фигуры на вашей стене.
Цена US $2.31
Вакууматор
реклама
Вакууматор станет отличным помощником на вашей кухне. Он не занимает много места, и очень прост в использовании. Вместе с вакууматором в комплекте вы так же получите 10 пакетов разного размера и ножик для удобной обрезки лишнего. Цвет корпуса можно выбрать. Вакууматор поможет вам сохранить ваши продукты дольше, и заполнить морозилку продуктами, которые так же смогут дольше храниться. У товара более 2000 отзывов.
Цена US $24.39 - 32.60
Зубная щетка
Далее в подборке ультразвуковая зубная щетка. Щетка водонепроницаемая, имеет пять различных скоростей работы. Заряжается данная щетка от USB кабеля, который идет в комплекте. Так же в комплекте идут несколько съемных головок для щетки, их количество можно выбрать. Цвет зубной щетки так же можно выбирать. У товара почти 2000 отзывов.
Цена от US $6.92
Жидкое стекло
А это жидкое стекло для автомобиля. Этот товар поможет вам хорошо отполировать машину, избавит вас от царапин. У продавца можно приобрести разные наборы для полировки. Покрытие не смывается после мойки и не выгорает на солнце. Более 4000 отзывов и множество довольных покупателей.
реклама
Цена US $13.56 - 32.18
Органайзер для ванны
А это удобный и компактный органайзер для ванны. Органайзер очень просто крепится к стене ванной комнаты. На странице можно выбрать разные органайзеры. В органайзере вы сможете разместить: зубную пасту, щетки, средства личной гигиены, шампуни и остальные мелочи, которые вам необходимы каждый день. Цена зависит от размера и функциональности органайзера. Отзывов более 300.
Цена от US $12.93
Чехлы в авто
Далее чехлы в автомобиль. Чехлы мягкие и плотные, в комплекте идет три чехла, которые крепятся только на низ сидений. Цвет чехлов можно выбрать, а также можно приобрести по одному чехлу. Чехлы легко снимать и стирать при необходимости. У товара более 1000 заказов и больше 400 отзывов.
Цена от US $5.99
Увлажнитель воздуха
Замыкает подборку ультразвуковой увлажнитель воздуха. Увлажнитель маленький и компактный, его можно поставить где угодно, подойдет даже для детской. Объем распыления примерно 30-45 мл/час. Увлажнитель можно приобрести в трех разных цветах. У товара довольно низкая цена и много положительных отзывов.
Цена US $1.04 - 6.77
Еще больше товаров со скидками тут
реклама
Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила