Открывает подборку робот пылесос для окон. Пылесос поможет вам отмыть окна без лишних усилий. Комплект довольно большой, вместе с пылесосом вы получите дополнительный аккумулятор, две чистящие щетки, удлинитель, 10 чистящих салфеток, пульт дистанционного управления. У товара более 1300 отзывов.

Цена US $86.10 - 108.99

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А это электрическая сушилка для детской обуви. Сушилка маленького размера и желтого цвета, работает от сети. Сушилка подходит для любой детской или небольшой подростковой обуви. Такая сушилка очень пригодится в осеннее и зимнее время. Цена очень приятная.

Цена US $3.90

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Так же актуальный товар – увлажнитель воздуха. У данного увлажнителя стильный дизайн, в него моно добавлять арома масла для расслабления. Емкость контейнера для воды 300 мл. USB кабель так же идет в комплекте с увлажнителем. Увлажнитель легко мыть. Цвет увлажнителя можно выбрать, так же можно приобрести дополнительные арома стики.

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Цена US $8.09 - 10.84

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Далее мини вафельница. Эта вафельница совсем небольшого размера и работает от сети. Цена очень низкая для такого товара. В использовании вафельницы нет никаких нюансов, это такой же удобный и быстрый прибор для приготовления вафель. И еще, он не займет много места на вашей кухне. У товара положительные отзывы.

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Цена US $2.14 - 13.45

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Далее в подборке жк-дисплей. Размер дисплея небольшой, его можно подключать к ПК, использовать как навигатор. У дисплея есть три разъема, к которым можно подключиться – это AV, HDMI, VGA. В комплекте с дисплеем идет подставка для удобного размещения и пульт управления.

Цена US $37.96

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Самый актуальный товар этого года – это защитные маски. А это тематические маски к новогодним праздникам. Маски плотные и многоразовые, их можно стирать. Тематический принт на маске можно выбрать. У товара низкая цена и много положительных отзывов.

Цена US $0.94 - 1.37

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Замыкает подборку складной нож. Ширина лезвия составляет всего 255 мм. У ножа цветная и деревянная ручка. Нож аккуратный и небольшой, поместится в любой карман. Отлично подойдет для туризма, походов и кемпинга. Нож изготовлен довольно качественно, не хлипкий. У товара более 700 отзывов.

Цена US $7.89

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