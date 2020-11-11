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Всем уже известно, что 7й сезон игры появился несколько дней назад, на прошлой неделе. Почти сразу, как игроки опробовали новинку, появились жалобы на довольно медленный прогресс игры. Кстати, раньше авторы уже уменьшали количество опыта, чтобы было проще и быстрее получить звезду. Количество было уменьшено в 2 раза.

В этот раз были изменены так же и ежедневные испытания, по сложности которые сравнивали со сложностью ежедневных испытаний предыдущего сезона. Но необходимое количество звёзд при выполнении испытаний оставили тем же.



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На данной картинке предоставлено сравнительная таблица старых и новых испытаний 7ого сезона. К примеру, сейчас пользователям необходимо нанести не 3250, а всего 1500 урона, чтобы заполучить три звезды. А, чтобы вы смогли получить одну звезду, нужно открыть не пятьдесят, а всего лишь 10 контейнеров, что очень радует.

Чад Гренье сообщил, что в скором времени разработчиками также будут упрощены и еженедельные испытания, игроки смогут пройти их не только за одного персонажа.