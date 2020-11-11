Открывают подборку стильные лыжные очки. На данной странице вы сможете найти очки разных цветов и категорий, с дополнительным чехлом или без. Линзы ударопрочные, а оправа внутри мягкая. Очки изготовлены очень качественно. У товара множество положительных отзывов.

Цена сейчас US $12.32 - 27.62

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Далее хорошая и качественная компьютерная гарнитура. Это громкие наушники с микрофоном Gamer 7,1 Surround Sound. Гарнитура, к слову подойдет не только для ПК, но и для Xbox, или для планшетов. Наушники проводные, микрофон регулируется, также есть интересная подсветка. У товара более 300 отзывов.

Цена сейчас US $16.51 - 18.72

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А это очень популярный PowerBank на Aliexpress. У зарядного устройства есть четыре разных разъема для зарядки гаджетов. Устройство стильное, уровень заряда можно увидеть на корпусе. PowerBank можно купить в черном и белом цвете. У товара более 7500 отзывов, а 11.11 будет очень привлекательная цена.

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Цена сейчас US $13.08

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Далее в подборке робот пылесос для сухой и влажной уборки. У пылесоса есть несколько режимов, может пылесосить углы и пол вдоль стен. Также, пылесос автоматически рассчитывает площадь помещения, и определяет время уборки. Так же у пылесоса множество других плюсов, с которыми можно ознакомиться на странице продавца. У товара более 400 отзывов.

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Цена сейчас US $139.21

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А это качественные беспроводные наушники. Наушники подходят любому смартфону, на котором есть Bluetooth. Наушники компактные и имеют стильный интересный дизайн. В таких наушниках удобно как гулять, так и заниматься спортом. Очень просто переключать музыку, или отвечать на звонок. У товара довольно высокая цена, но и качество звучание и оформления соответствует.

Цена сейчас US $44.79 - 46.47

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Далее смарт часы. У данных смарт часов множество самых актуальных и востребованных функций. Очень быстрый и приятный визуал. Часы очень долго держат заряд, зарядное устройство и инструкция идет в комплекте. Часы можно приобрести с ремешками разных цветов, или стандартный черный и дополнительные сменные ремешки. У товара более 8000 отзывов, а на распродаже будет хорошая скидка на них.

Цена сейчас US $22.79 - 37.19

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Замыкает подборку набор носков. Это стандартный набор из базовых мужских носков. У продавца можно выбрать летний вариант носков, или теплые зимние. Наборы есть тоже разные – количество и цвета можно выбрать. Продавцом заявлено, что носки хлопковые. У товара более 4000 отзывов.

Цена сейчас US $6.30 - 10.65

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Хочу обратить ваше внимание, цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.