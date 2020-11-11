Первые впечатления о зарядке MagSafe Duo Charger от специалистов The Verge
Данная станция еще не доступна к покупке, но некоторые журналисты уже успели опробовать ее, и сложить свое мнение по поводу нового товара.
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Итак, каковы же первые отзывы? Журналисты издания «The Verge» сообщили, что корпус новой док-станции быстро пачкается, а из-за белого цвета ее загрязнения будут видны еще больше. Чистить, конечно, зарядку довольно легко и просто, но вам необходимо будет избавлять ее от пыли и других мелких загрязнений несколько раз в день.
Резиновый шарнир, который находится в середине станции, позволяет сложить зарядку для удобной и быстрой переноски, но уже после буквально нескольких таких сгибаний на корпусе появляются небольшие складки.
Еще, внутри станции расположены сильные магниты, из-за которых вы не сможете быстро и легко отсоединить смартфон. Каждый раз вам придется придерживать зарядное устройство, чтобы забрать смартфон – это очень неудобно. С часами Apple Watch, к слову, такой проблемы не возникает. Журналисты из «TechCrunch» отметили такие же не очень приятные факторы относительно док-станции.
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Кстати, цена такой станции составит 129 долларов, многие считают, что стоимость завышена. А чтобы станция достигла максимальной скорости, нужно будет приобрести адаптер питания на 20 Вт, т.к. в оригинальном комплекте его не предусмотрено.
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