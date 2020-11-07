Открывает подборку компактный инструмент для ремонта велосипеда. Инструмент поместится в любой карман и сумку. С помощью такого инструмента можно будет исправить мелкие поломки вашего велосипеда даже в пути. Инструмент изготовлен из нержавеющей стали.

Цена сейчас US $11.69

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А это небольшой дозатор зубной пасты. Дозатор можно приобрести в четырех разных цветах. Он крепится очень легко практически к любой поверхности. Дозатором очень просто пользоваться, он не помешает в ванной комнате и сэкономит место.

Цена сейчас US $5.40

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Далее высокие эластичные зимние носки. Такие носки подойдут для тех, кто любит кататься на лыжах. У продавца можно приобрести носки для подростков, женщин и мужчин. Так же на странице большой выбор цветов. У товара более 300 отзывов.

Цена сейчас US $3.96

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А этот товар также понравится тем, кто любит зимние виды спорта. Это утепленные водонепроницаемые перчатки. Продавцом заявлено, что перчатки можно носить даже при -30. Перчатки доступны к покупке в четырех разных размерах. Цветов на выбор очень много. Перчатки регулируются, подойдут как женщинам, так и мужчинам. У товара много положительных отзывов.

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Цена сейчас US $9.59

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Пришло время готовиться к зимним праздникам. Данная гирлянда сделает ваш дом еще уютнее. Режимы гирлянды можно регулировать благодаря пульту управления, который идет в комплекте. Гирлянду можно крепить различными способами. Можно украсить окна, стену, двери, или фасад магазина, например. На страничке можно выбрать три разных размера гирлянды и три цвета.

Цена сейчас US $5.64 - 7.92

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А это маленькая беспроводная bluetooth-колонка. Колонка помещается в ладонь, еще ее можно брать с собой на пляж или в ванную, т.к. она водонепроницаемая. Колонка доступна к покупке в шести разных цветах. USB кабель для зарядки колонки идет в комплекте. У товара более 100 отзывов.

Цена сейчас US $6.57

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Замыкает подборку обогреватель. Этот обогреватель не такой привычный. Обогреватель представляет собой вентилятор, внутри которого находится панель, которая нагревается, а сам вентилятор уже просто доносит до вас тепло. Обогреватель работает от сети. Цена низкая.

Цена сейчас US $12.39

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